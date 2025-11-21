В Казахстане запускается маршрут Тальго "Алматы – Костанай", передает Tengri Travel.

Иллюстративное фото: КТЖ

Детали сообщили в пресс-службе Пассажирские перевозки.

"С 16 декабря запускается маршрут Тальго №119/120 "Алматы – Костанай", который будет курсировать по чётным дням. Формирование состава из вагонов Тальго позволит сократить время в пути на 12 часов по сравнению со стандартными поездами", - сообщили в компании.

Отмечается, что поезд проходит через крупные города - Костанай, Тобол, Атбасар, Астану, Караганду и Алматы.

Проблемный маршрут

В интернете неоднократно жаловались на поезд Алматы – Костанай (№ 43/44). Так, к примеру, в конце июня пассажиры сообщали, что в условиях жары в вагонах не работали кондиционеры. В пресс-службе перевозчика тогда пояснили, что в одном из вагонов во время пути произошла поломка системы кондиционирования воздуха. Уточнялось также, что "постепенно обновляется парк вагонов".

На этом направлении теперь будут курсировать два поезда - частный и национального перевозчика.