Запуск нового поезда №119/120 планируется в 2026 году. Его сформируют из вагонов "Тальго" за счет обновления вагонного парка. Об этом стало известно во время брифинга по актуальным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок, который провело АО «Пассажирские перевозки», передает Rail-news.kz.

Фото: КТЖ

Также будет увеличена периодичность движения поездов №105/106 «Алматы-Петропавловск» (через день) и №1/2 Алматы-Ташкент (ежедневно).

Как сообщает АО «Пассажирские перевозки», к 2030 году планируется снижение среднего возраста парка до 10 лет и полное обеспечение вагонов системой кондиционирования воздуха. Сейчас парк подвижного состава насчитывает 2 188 вагонов со средним возрастом 16 лет.

Пополнить парк перевозчик планирует вагонами Stadler. АО «Пассажирские перевозки» заключило договор с компанией-производителем на выпуск 557 вагонов до 2030 года, включая купейные, плацкартные, специализированные вагоны для пассажиров с ограниченными возможностями и вагоны-генераторы. Новые вагоны разработают специально для эксплуатации в Казахстане с учетом климатических условий и больших расстояний между городами. По условиям контракта первую партию вагонов передадут до конца 2025 года. Завод обеспечит их техническое обслуживание в течение 20 лет.