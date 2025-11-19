Дело по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными» возбудили в отношении 11-летнего ребенка - так пресс-служба ДП Костанайской области ответила на запрос "НГ" по факту убийства кошки в п. Киевский.

В этом холодильнике местные жители нашли труп кошки/Фото из архива "НГ"

- Поскольку несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, принято решение о прекращении уголовного дела, - пояснили в ведомстве. - Это процессуальное решение согласовано прокуратурой города.

Однако ответственность понесут родители ребёнка. Их привлекут по ст. 127 КоАП РК «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Кроме того, эпизод будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Костаная для принятия дополнительных профилактических мер в отношении несовершеннолетнего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Напомним, 14-15 ноября местные жители обнаружили в неработающем холодильнике рядом с магазином «Киевский» тело кошки с перетянутой резинкой шеей. По словам очевидцев, к гибели животного могли быть причастны дети - якобы из-за того, что кошка «гадила у них дома». Жители утверждали, что школьники рассказали о своем поступке соседям и другим детям.

Местные жители обращались к участковому, но, как сообщали волонтёры ОО «Надежда Плюс kst», заявление зарегистрировано не было, протокол не составили, а тело животного два дня оставалось лежать в холодильнике. Только после вызова от волонтёров на место прибыли сотрудники ювенальной полиции и следственно-оперативная группа, которые изъяли тело кошки и зафиксировали обстоятельства происшествия.

"НГ" попросила пресс-службу ДП прокомментировать действия участкового в первые дни после обращения жителей. Ждем ответа.