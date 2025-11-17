16 ноября жители п. Киевский обнаружили в неработающем холодильнике рядом с магазином «Киевский» труп кошки с резинкой, перетянутой вокруг шеи. По словам очевидицев, животное могли убить местные дети - якобы за то, что кошка «гадила у них дома». Жители утверждают, что дети «хвастались» своими издевательствами другим детям и соседям. Они также рассказали, что предположительно кошку убили в среду, 12 ноября.

О находке жители сообщили волонтёрам ОО «Надежда Плюс kst». Сегодня, 17 ноября, волонтеры приехали на место и вызвали полицию. Однако, как они отмечают, остается вопросом почему участковый из Северного отдела полиции не возбудил уголовное дело по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными» еще 15 ноября - когда о происшествии сообщила местная жительница.

- Участковый даже с родителями детей не поработал - не было профилактической беседы, - прокомментировала «НГ» волонтёр объединения Анастасия СЕРИКОВА.



Волонтёры отмечают, что участковый первоначально замерял, что «разберётся», однако в реальности не зарегистрировал заявление, не составил протокол, и тело убитой кошки ещё два дня продолжало лежать в холодильнике. Свидетели животное не трогали, поскольку это была потенциальная вещественная улика.



- После участкового на место приехали ювенальная полиция и следственно-оперативная группа: изъяли тело кошки, всё сфотографировали, составили опись., - рассказала «НГ» волонтёр ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Отлично сработала ювенальная полиция - они отреагировали сразу, потому что понимают важность уголовного нарушения по отношению к живому существу, совершённого в столь раннем возрасте.

Позже, когда волонтеры обратились через 102, дело по статье 316 все же было зарегистрировано.



Корреспондент «НГ» обратился в пресс-службу ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать действия сотрудников полиции и ситуацию в целом. Ждем ответа.

Кадр из видео