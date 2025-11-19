Сельские жители Костанайской области жалуются на нападения лисиц. В управлении ветеринарии заявляют, что не в силах и не вправе заниматься активным контролем над популяцией, где с большой вероятностью находятся заражённые бешенством хищники. Тем не менее, на следующей неделе специалисты должны начать распространять в местах скопления диких плотоядных специальный корм с вакциной.

Не верь лисе в поле

Скриншот из архива "НГ"

Жительница Житикары сначала умиляется лисичке, которая смотрит на неё и как будто о чём-то просит. Но в мгновенье хищница сначала кусает её за ногу, а потом настойчиво пытается достать на лестнице, пока та не даёт отпор, и животное не падает вниз. Погуглите видео с бешеными лисами (не советую впечатлительным) и сравните.

В некоторых регионах, например, в России, лисы составляют 70–80% всех животных, являющихся источниками вируса. А соседняя с нами Челябинская область – природный очаг этой смертельной инфекции. При заражении бешенством, если не произвести вакцинацию, человек обычно гибнет от паралича дыхательного и сердечно-сосудистого центров на 3-10 день после появления первых симптомов. С той женщиной на видео, слава богу, всё обошлось.

Ситуация запутана уже в самом синопсисе: областное управление ветеринарии имеет дело с сельхозживотными, которые много чем болеют – например, тем же бешенством. Источником же их заражения чаще всего становятся как раз лисы или близкие им по биологии корсаки, а все они – «клиенты» природоохранных структур. На словах все за то, чтобы никто никого не кусал, но как разграничить ответственность?

Мы можем мониторить, бороться не имеем права

- Мы в каждом регионе отрабатываем с населением, чтобы не приближались, не кормили, тем более не брали с собой из леса, - пытается расписать свою работу в этом направлении руководитель областного управления ветеринарии Толеген ИМАНБАЕВ на встрече с журналистами в Региональной службе коммуникаций. – Мы ситуацию контролируем и знаем, что рост заражённого поголовья корсаков действительно есть. Сельхозживотных мы вакцинируем, но хищников сами отлавливать не можем, юридически нам не позволяется это делать. А населению надо понимать, что пора защищаться ограждениями.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Природоохранное управление с 1 ноября разрешило отстрел нежданных гостей из леса или из степи - в рамках предписанного лимита. По области определены восемь очагов бешенства, в пяти из них лисы действительно цапали людей на окраинах посёлков. По сравнению с прошлым годом, по словам Иманбаева, заметен рост количества тревожных случаев, на который повлияло увеличение поголовья лис и корсаков в дикой природе – а таковое зафиксировано почти везде в Костанайской области. Лидируют здесь северные районы с лесными зонами: Узункольский, Мендыкаринский, Карабалыкский и Алтынсаринский.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- По каждому сигналу об укусе отбираются пробы, - информирует главный областной ветеринар, - в неделю нам поступает до пяти звонков о фактах контакта с дикими плотоядными. В некоторых случаях люди сами кормят или ловят корсаков, в других жителей кусают свои же собаки или кошки со двора. Если такое животное пало, мы отбираем материал и отправляем его в лабораторию, если нет – 10 дней отслеживаем его поведение и клинические признаки, пока не начинаем видеть картины.

Лисы заходят в сёла, ветеринары пишут письма

Жители Пешковки (Фёдоровский район) отмечают: лесные хищницы буквально прописались в их посёлке, так что местным приходится особо тщательно запирать сараи и хозпостройки.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Такие факты встречаются, - продолжает Иманбаев, - но, повторюсь, какая-либо работа здесь, будь то отстрел или отлов, вне нашей компетенции. Хотя мы активно участвуем в мониторинге общей ситуации. Мы взяли инициативу, созваниваемся и решаем, кому из госорганов следует взять главную ответственность, кто будет этим заниматься. Есть территориальная инспекция лесного хозяйства. Мы в своём письме чётко указали, что есть проблема, её нужно решать, просим принять меры. Ответа не получили. Тогда примерно месяц назад мы написали от областного акимата в Министерство экологии. Они должны отреагировать и поставить задачи перед своими подразделениями. От них тоже пока ответа нет…

Жрите спасительный корм!

Как отметил глава ветеринарного управления, его сотрудники впервые столкнулись с подобной ситуацией в этом году. Материального ущерба от падежа заражённых сельхозживотных в регионе подсчёт не ведут, пояснил Толеген Иманбаев. Впрочем, добавил глава управления, есть верный метод борьбы с фатальным заболеванием скота и людей, который ветеринары практикуют ежегодно. Обычно для этого использовали самолёты малой авиации, в этом году для большей эффективности всё предстоит сделать вручную.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Буквально на следующей неделе – сейчас ждём наступления определённого температурного режима - наши сотрудники начнут распространять специальный сухой корм на основе мясного фарша, всего около 50 000 «доз». Так вот, в этом корме и находится вакцина от бешенства, которая поможет снизить распространение вируса среди плотоядных. Корм должен разрабатываться в местах, где ветеринары накануне зафиксируют наибольшее скопление хищников. По затраченной на это сумме ничего пока не скажу.

По словам Иманбаева, сама вакцина ещё не распределена между регионами республики. Каждый регион получает её в зависимости от потенциальной опасности развития ситуации.