Видеозапись общения жительницы Житикары и лисицы распространяют сейчас в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина дружелюбно обращается к дикому зверю, который стоит неподалеку от человека и не пугается. Однако через несколько секунд лиса бросается на женщину и той пришлось спасаться от животного.

Женщина залезла на металлический пролет пожарной лестницы у здания, однако лису это не остановило, и она продолжила нападение. В комментариях пользователи соцсетей выдвигают предположение, что животное могло болеть бешенством.

Как оказалось, инцидент произошел 22 октября на промышленной территории предприятия ТОО «Эталон». Об этом сегодня ночью сообщила прокуратура Костанайской области.

- В результате происшествия пострадавшая обратилась в приёмное отделение Житикаринской районной больницы для профилактического осмотра. Медицинскими специалистами проведено обследование и оказана вся необходимая помощь, включая вакцинацию. Госпитализация не потребовалась, состояние пострадавшей стабильное, - сообщили в ведомстве. - На данный момент в районе сформирована и осуществляет деятельность рабочая группа, в состав которой входят представители местного исполнительного органа, прокуратуры, отдела полиции, ветеринарной станции, ветеринарной инспекции и охотничьего общества.

О случаях появления диких животных на территории населенных пунктов гражданам предлагают сообщать в call-центр по номеру 109.

- По состоянию на 8 ноября поступило 4 обращения от граждан, сообщивших о случаях появления диких животных. Все обращения приняты в работу и находятся под контролем компетентных органов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Тем временем в Житикаре также заметили дикого кабана в черте города. Читатели прислали видео в редакцию "НГ".

- По данным прокуратуры Житикаринского района событие имело место около 3 недель назад, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Забежал с краю города, скорее всего заблудился. В этот же день его выгнали обратно в степь.

Подобные случаи появления диких лис рядом с жилой зоной есть и в Костанае. По сообщению нашей читательницы, она видела уже трех в мкр-не Аэропорт.