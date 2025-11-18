Зумеры изобрели сезонные болезни - этот мем идеально описывает панику в соцсетях из-за роста заболеваемости. А именно - тренд в Тик-Токе «Все сейчас из-за нового вируса в Казахстане» с приложением фото, как пользователь получает лекарство через капельницу.

В комментариях - кладезь когнитивных искажений: и склонность находить связи в совпадениях («у меня тоже болезнь началась именно в пятницу вечером!»), и вера в большой заговор и вирус из пробирки, и даже ностальгия по ковидному локдауну.

Повод для переживаний костанайцев действительно есть - по словам наших читателей, детсадовские группы и школьные классы в какой-то момент почти в одночасье и в почти полном составе слегли с температурой.

Тревоги добавила гибель 11-классника из костанайской НИШ - по слухам, он умер в общежитии школы, но пресс-служба НИШ пояснила, что это случилось в Астане.

Тем не менее, родители продолжают задаваться вопросом - не пора ли вводить карантин в школах?

Ситуация стабильная, характеризуется сезонностью

14 ноября заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области по эпидемиологическим вопросам Гулим ДОСУМОВА на этот вопрос отвечала «НГ» так:

- Оснований для перевода школ на онлайн-обучение в области нет. За последнюю неделю насчитывается 5 545 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, среди них 4 686 школьников в 220 школах. На онлайн-обучение переводят с общим числом заболевших свыше 30% за один инкубационный период, то есть в течение 7-10 дней, согласно приказу главного санитарного врача РК. При количестве заболевших от 20% до 30% отменяется кабинетная система - дети не ходят по кабинетам - и прием новых детей.

Но хочется увидеть динамику.

- За 45 неделю (с 6 ноября по 12 ноября, данные считают с четверга по среду) сезона 2025/2026 года зарегистрировано 5 545 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости 667,3 на 100 тыс. населения, наблюдается рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 1,3 раза (на 44-й неделе – 4 042 случай, показатель на 100 тыс. населения 486,4), - пояснила «НГ» руководитель отдела контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями ДСЭК Костанайской области Айгерим КАЛИЕВА. - Характеризуется сезонностью, ситуация стабильная.

Калиева пообещала, что в скором времени департамент проведет брифинг в РСК.