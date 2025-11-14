Не пора ли закрывать школы на карантин в связи с повальным ростом заболеваемости учеников, спросила читательница "НГ". И сообщила о летальном исходе.

Иллюстративное изображение, сгенерированное нейросетью

- В прошлый понедельник в НИШ приехал мальчик из Астаны, затемпературил и за два дня умер. 11-й класс, - написала она. - В понедельник заболел, во вторник ночью умер.

В пресс-службе управления здравоохранения коротко ответили:

- Летальных случаев среди учеников зарегистрировано не было.

Пресс-служба костанайской НИШ также прокомментировала это сообщение:

"Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Костанай, рассмотрев поступивший запрос, сообщает следующее. Ученик NIS Костанай скончался 5 ноября в г. Астана (по месту проживания законного представителя) в реанимационном отделении медицинского учреждения. После завершения каникул ученик заселился в общежитие 2 ноября в 19.30 час. (воскресенье). В понедельник, 3 ноября, учащийся сообщил о недомогании, после чего доверенное лицо забрало его из общежития. Диагноз и причина смерти на данный момент неизвестны".

Сообщившая нам о смерти ученика читательница далее спрашивает:

- У нас карантин будут объявлять в Костанае? Детей на онлайн-обучение будут переводить? В Астане страшная ситуация. Говорят, всем садом лежат в больнице.

- Оснований для перевода школ на онлайн-обучение в области нет, - пояснила «НГ» заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области по эпидемиологическим вопросам Гулим ДОСУМОВА. - С 1 октября насчитывается 5 545 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, среди них 4 686 школьников в 220 школах. На онлайн-обучение переводят с общим числом заболевших свыше 30% за один инкубационный период, то есть в течение 7-10 дней, согласно приказу главного санитарного врача РК. При количестве заболевших от 20% до 30% отменяется кабинетная система - дети не ходят по кабинетам - и прием новых детей. С 1 октября в регионе 4 школы с количеством заболевших от 10% до 20%.