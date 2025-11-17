Концерт российского певца AKMAL', который должен был пройти 25 октября в Жастар Сарайы в Костанае, не состоялся из-за аварийного отключения электроэнергии в микрорайоне Юбилейный. Тогда же организатор обещал вернуть деньги за билеты в течение месяца. В середине ноября зрители жалуются на задержку и неполный возврат средств.

Только 15 или 20 процентов?

- Две тысячи людей (два полных зала Жастар Сарайы). Месяц обещали вернуть деньги, теперь говорят о 20%, это мошенничество в чистом виде, - пишут читатели.

- Почему организаторы пишут разные версии и теперь собираются возвращать только 15% от суммы, далее еще частично?! - написала "НГ" жительница Костаная Александра. - Это ведь и не по вине зрителя произошло! Почему я не могу получить назад свои деньги. Или стоит уже обращаться в соответствующие инстанции с коллективным заявлением?! Разве это не расценивается как мошенничество?!

- Извините, а мы как то будем комментировать этот беспредел?! Обещали вернуть деньги автоматически на карту в течении 30 дней. Буквально вчера был пост с обещанием вернуть 100% сумму в течение месяца, который удалили, - пишет подписчица Treads b.v_aleksandrovna. - Речь идет не о 10 тыс тенге, и организатор должен возместить всю сумму за неуказанную услугу. Что в этом случае делать? Куда жаловаться?

Позиция организатора

26 октября организатор eventticket.kz сообщил в Instagram:

- Уважаемые поклонники Akmal'! Возврат денег за билеты будет осуществлён на карту, с которой была произведена оплата, в сроки, установленные законами РК.

В последующих постах организатор уточнил, что возврат будет произведён в полном объёме, а покупатели, поменявшие карту, могут обращаться на электронную почту eventticket.kz@gmail.com. Сейчас этих публикаций на странице организатора нет.

Cегодня, 17 ноября, организатор в Инстаграм вновь сообщил:

- C 17 ноября 2025 года осуществляется возврат денежных средств на карты покупателей в размере 25% от общей стоимости билета! Оставшаяся часть стоимости билета будет возмещена диференцированно по мере поступления денег от самого исполнителя!

"НГ" попросила eventticket.kz уточнить, когда вернут деньги и будет ли организатор подавать в суд на администрацию Жастар Сарайы за отмену концерта. Ждем ответа.

Что такое чарджбек и как вернуть свои деньги?

Корреспондент «НГ» также столкнулся с проблемой возврата средств за отменённые концерты. Деньги за билет на концерт Макса Коржа (должен был состояться 6 сентября на Центральном стадионе Алматы) вернули через ticketon.kz 5 сентября. Однако плата за бас-тур (проезд автобусом в Алматы, 93 264 тенге, покупка через Fanaticka.com) возвращена не была.

Под постами в Инстаграм-аккаунте артиста фанаты писали: "Когда вернут средства? Ждем уже больше двух месяцев!" И тоже обвиняли организаторов бас-тура в мошенничестве.

По совету чата GPT я обратился в Kaspi Bank (оплата прошла через этот банк) с заявлением на процедуру чарджбек - возврат денег за неоказанную услугу. Заявление подал 13 октября, через две недели ответа не последовало, поэтому пришлось напоминать через call-центр и службу поддержки банка. 1 ноября процедура успешно завершилась и деньги вернулись. По словам других фанатов Коржа, аналогичный способ помог вернуть средства и им.



Этот вариант даёт шанс вернуть свои деньги, даже если организаторы медлят или публикуют противоречивые обещания.

