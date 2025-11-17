В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Блогер Mellstoy / instagram.com/mellstroy

Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим) - белорусский стример, блогер и инфлюенсер. Он прославился в русскоязычном интернете как "trash-стример" - жанр, где контент часто шокирующий, провокационный и граничащий с эксцессами. С 2017 года Андрей начал карьеру с игровых стримов на Twitch и YouTube, но быстро перешёл к "лайв-шоу" с алкоголем, вечеринками и взаимодействием с аудиторией (donate-челленджи, розыгрыши). Его аудитория - преимущественно молодёжь из СНГ, с миллионами подписчиков на платформах вроде Instagram, Twitch и YouTube.

Как следует из ориентировки на Андрея Александровича Бурима, розыскное дело на него было зарегистрировано вчера, 15 ноября, в регионе Астане. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу - АФМ.

Розыск ведёт департамент экономических расследований по городу Астана.

Причину, по которой блогера объявили в розыск, в АФМ обещали назвать позже.

Скриншот с сайта qamqor.gov.kz

В начале ноября каналы блогера признали экстремистскими в родной Беларуси. Это произошло после "конкурса" от Mellstroy, который стал поводом для серии хулиганств и незаконных массовых мероприятий в разных городах страны.

Скандалы вокруг Mellstroy и блогеров в Казахстане

В конце октября в Астане арестовали на 15 суток мужчину, который появился в столичном ТРЦ с плакатом и в нижнем белье. При этом он выкрикивал имя блогера и просил подарить ему квартиру.

После этого случая МВД обратилось к казахстанцам. Ведомство призывало казахстанцев, особенно - молодых, "не поддаваться сомнительным интернет-тенденциям", напомнив, что "любые противоправные, провокационные или аморальные действия в общественных местах, будь то ради розыгрыша, конкурса, "гива", лайков или подписчиков, недопустимы и повлекут ответственность по закону".

Буквально через пару дней на 15 суток арестовали Ануарбека Бекембетова – бойца смешанных единоборств и тренера, который проводит мотивирующие эфиры и известен среди своих подписчиков как "Мотиватор". Поводом для этого послужило опубликованное им накануне видео.

Ранее фигурантами уголовного дела стали блогеры Жанабыловы. Следствие ведёт АФМ.

Тем временем МВД объявило в розыск Екатерину Бивол - экс-супругу боксёра Дмитрия Бивола. Ранее та опубликовала в сетях видео, где делает оскорбительные высказывания в адрес представителей разных национальностей. По последним данным, Бивол отправилась в психиатрическую больницу. Казахстан намерен просить от России её выдачи.



Напомним, ранее "НГ" также сообщала про суд над блогером Миршатом Сарсенбаевым.