Сегодня, 13 ноября, в Костанайском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба потерпевшего — хирурга-уролога Антона Кистанова. На приеме больной нанес ему удар, после которого доктор с травмами черепа оказался в реанимации

Вред, который был нанесен его здоровью, относится к категории тяжкого. Однако само противоправное деяние пациента Аблайхана Саринжипова после досудебного расследования было причислено к преступлениям небольшой тяжести.

Суд №2 Костаная рассматривал дело в рамках ч.3 ст. 114 УК РК — нанесение вреда здоровью по неосторожности. И приговорил 10 октября подсудимого к 6 месяцам отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности. Также полностью удовлетворил гражданский иск Кистанова о возмещении ему морального вреда в сумме 2 млн тенге. К моменту вынесения приговора осужденный с учетом пребывания в СИЗО свой срок буквально без нескольких дней отсидел.

- Считаем приговор несправедливым и явно мягким, - сказала сегодня, зачитывая доводы апелляционной жалобы, адвокат Кистанова Арайлым АМАНКУЛОВА, - мой подзащитный стал жертвой чужой безответственности и жестокости, его жизнь изменилась кардинально... Он до сих пор не восстановился, испытывает мучительные боли... Не работает, являясь единственным кормильцем в семье и имея на иждивении малолетнюю дочь. Считаем, что суд, принимая решение, не в полной мере учел личность подсудимого... Просим лишения свободы сроком на 1 год.

Адвокат осужденного назвал эти требования «абсурдом» и подчеркнул, что Саринжепов «уже больше месяца пересидел под стражей».

Прокурор Жаслан ЕРБАТЫР счел доводы апелляционной жалобы несостоятельными, сказал, что оснований для их удовлетворения нет: наказание Саринжепову было назначено соразмерное, не ниже нижнего предела. Отягчающих обстоятельств суд не нашел, а смягчающие были. А что касается качеств его личности, которые упоминала адвокат, то к сегодняшнему дню судимостей за ним нет — все погашены.

Судья Костанайского областного суда Куралай ЕКИШЕВА приговор суда первой инстанции оставила в силе. Поясняя свое решение, отметила, что «суд при разбирательстве ограничен предъявленной статьей обвинения, с квалификацией которой потерпевший согласился», так что в рамках ч. 3 ст. 114 УК РК суд верно применил нормы права.

Кассация по таким делам законом не предусмотрена. Постановление коллегии вступает в силу немедленно и освобождает Саринжепова из под стражи. Из зала суда его, правда, увели еще в наручниках. Но это, как пояснил журналистам прокурор, только до учреждения, где он находился до сих пор.