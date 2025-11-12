5 ноября аким Рудного Виктор ИОНЕНКО, отвечая на вопросы "НГ", высказался о работе автобуса №120, связывающего город с областным центром. Он подчеркнул, что ратует за безопасность людей, которые могут пострадать в случае ДТП. И заявил, что перевозчик скрывает количество стоячих пассажиров за тонированными стеклами.

Фото из архива "НГ"

Перевозчик Александр БРУНЕР, комментируя это заявление, подчеркнул, что работает в этой сфере больше 20 лет и не понимает, каким образом нарушает правила перевозки пассажиров.

- Маршрут № 120 мы обслуживаем согласно "Правил обслуживания пассажиров и багажа", утвержденных министром транспорта РК, - сказал Брунер. - Они действуют во всех областях Казахстана. Все автобусы соответствуют техническому регламенту. Согласно гл. 1 п. 4-2 правил, перевозка по маршрутам с протяженностью до 50 км от границ населенного пункта является пригородным. В параграфе 4 указано, что по таким маршрутам разрешена перевозка пассажиров без превышения его полной паспортной вместимости, что включает как сидячие, так и стоячие места. Эти правила утверждены приказом и. о. министра по инвестициям и развитию РК, что не допускает свободного толкования на местах.

Аким Рудного привел в качестве примера к своему аргументу аварию, когда автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Брунер в ответ подчеркивает, что виновником аварии был водитель грузовика, который грубо нарушил ПДД. И благодаря большому опыту водителя никто из пассажиров не пострадал.

- По поводу тонировки автобусов хочу сказать, что это сделано для комфорта пассажиров, которых она защищает от активного солнца, - отметил Брунер. - По действующим в Казахстане правилам нет ограничений по тонировке боковых и задних стекол.

Брунер отметил, что кроме маршрута № 120 есть еще 17 таких же пригородных, которые заезжают в городскую черту. А для автобуса между Костанаем и Рудным остановки внутри городов были утверждены в договоре между перевозчиком и акиматом областного центра.

- Я считаю, что старый маршрут был удобен и доступен для жителей Рудного и Костаная, - резюмировал перевозчик.