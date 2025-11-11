О воде и зловонном запахе на улицах дачного общества сообщили местные жители. Из-за разницы температур над водой стоят клубы пара, которые очень хорошо видны на кадрах, сделанных костанайцами. Канализационные стоки не только затопили улицы садового общества "Энергетик", но и зашли в дома людей.

Напомним, 15 августа из-за аварии на канализационной насосной станции ГКП "Костанай-Су" дачное общество уже топило. Тогда департамент экологии сообщил, что анализ воды, отобранной с территории дачных участков, показал, что там есть нечистоты с предприятия, но в реку Тобол стоки не попали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Сегодня, 11 ноября, ситуация повторилась. Причины происшествия на данный момент неизвестны. Городской акимат, в введенье которого находится ГКП, сообщил журналистам, что готовит комментарий по коммунальной аварии, но на момент публикации еще не предоставил его.