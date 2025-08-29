Об этом на брифинге в РСК заявил руководитель департамента экологии Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ. Журналисты спросили о результатах отобранных проб почвы и воды.

- Когда был порыв мы незамедлительно выехали на этот участок,- сказал Елеусенов. - Наша задача была в том, чтобы загрязнение не попало в реку Тобол. Мы проводили и проводим обследование реки. Анализ воды, отобранной с территории дачных участков, показал, что там есть нечистоты с предприятия ГКП "Костанай-Су". Но хочу отметить, что сброс реку не загрязнил. Также мы проверили землю с периметра дачного общества. Почему этот анализ так долго делался? Потому что по методике земля должна была высохнуть, а уже после мы отбираем пробы. Скажем так: если это сточная вода, то за 2 недели почва сохнет. Я думаю, скоро анализы будут готовы. И, забегая наперед, думаю, что в почве тоже обнаружат превышение нормы. Мы уже направили на регистрацию письмо в органы прокуратуры с просьбой провести проверку ГКП "Костанай-Су". Будет внеплановая проверка, будут приняты все меры административного характера в отношении данного предприятия. Также будут выданы предписания об устранении всех последствий этой аварии.

Экологи пока не могут сказать - безопасно ли есть овощи с грядок и пить воду из скважин дач, которые затопили после аварии. Ответ на этот вопрос - в ведении санитарных врачей.

Напомним, дачи "Энергетик" затопило 15 августа. На территории главной канализационно-насосной станции Костаная произошла авария. Повреждение напорного коллектора привело к подтоплениям. В тот же день на Костанай обрушился сильный ливень, затопивший некоторые улицы города.

