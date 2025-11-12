В пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали, как теперь казахстанцы могут жаловаться на цены на лекарства, подробнее – на Tengri Heath.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По данным ведомства, запущено приложение Naqty Onim.

"Каждый гражданин может проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены", – сообщили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что с июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку.

"Это защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость – от завода до аптеки. Благодаря маркировке выявлены факты незаконной продажи бесплатных препаратов. Начаты проверки совместно с Генпрокуратурой. Прозрачность уже приносит результат: налоговые поступления от фармсектора выросли на 24 процента", – рассказали в Минздраве.

Отметим, что 11 ноября на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за обеспечением казахстанцев лекарствами и "не допустить необоснованного роста цен". По словам премьера, планируется запустить информационную систему, которая позволит вести постоянный мониторинг и учёт наличия лекарств в режиме реального времени.