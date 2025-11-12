На заседании правительства во вторник, 11 ноября, премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за обеспечением казахстанцев лекарствами и не допустить необоснованного роста цен, передаёт Tengri Health.

Глава правительства отметил, что в Казахстане продолжается поддержка отечественных фармацевтических производителей, что позволяет снижать зависимость от внешних рынков и делать препараты более доступными. Однако, по его словам, по-прежнему возникают риски с поставками лекарств, особенно в начале года.

"Регулярно возникают проблемы с логистикой и длительностью закупочных процедур. Для многих категорий пациентов приём лекарств должен быть по бесперебойному графику. Надо усилить работу в этом направлении", — подчеркнул Бектенов во время заседания правительства.

По словам премьера, что для решения подобных проблем в отрасли активно внедряются цифровые инструменты. Сейчас запускается информационная система, которая позволит вести постоянный мониторинг и учёт наличия лекарств в реальном времени.

"Необходимо выстроить систему, где выписанное лекарство обязательно будет в наличии в аптеках — с надлежащим качеством и доступной ценой", — заявил премьер-министр.

Бектенов поручил Министерству здравоохранения совместно с "СК-Фармация" и акиматами обеспечить своевременный закуп и бесперебойную поставку лекарственных средств и медицинских изделий на следующий год.

"Министерству здравоохранения совместно с антимонопольным органом принять меры по недопущению необоснованного роста цен на лекарственные препараты в розничном сегменте", – заявил премьер.