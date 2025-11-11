Не запускать двигатель, как бы вы не замерзли в заметенной машине, призвал начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдос АХМЕТОВ. Он выступил с докладом о подготовке к зимним условиям на дорогах сегодня, 11 ноября, в региональной службе коммуникаций.

Кадр трансляции брифинга

- По результатам анализа прохождения зимних периодов прошлых лет у нас определено порядка 600 заносимых участков общей протяженностью более 1500 км, на которых на сегодняшний день установлено более 25 000 стационарных снегозадерживающих щитов, - рассказал Айдос Ахметов. - Для обеспечения бесперебойного движения в зимний период заготовлено более 12 000 тонн песка, порядка 4 000 тонн соли. Для оказания помощи пострадавшим в зимний период на автодорогах в населенных пунктах функционирует 258 пунктов обогрева, которые способны разместить более 14 000 человек. На республиканских дорогах у нас 13 пунктов обогрева, на базе местных исполнительных органов 245 пунктов обогрева.

Ахметов перечислил предметы, которые в обязательном порядке должны быть в каждом автомобиле. Они, по его мнению, спасут жизнь в экстренной ситуации.

- Это паяльник, лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости - вода, аптечка, продукты питания, - пояснил спикер. - Во время сильных морозов и снегопадов необходимо группироваться по несколько автомобилей. Тогда, в случае поломки, на помощь могут прийти и другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина, лучше оставаться в машине, ждать помощи, позвонить в службу 112. Если метель застала вас на дороге, необходимо остановиться, обозначить стоянку, укрыть двигатель со строны радиатора, расположить машину капотом по направлению ветра, экономить топливо, не гонять печь беспрерывно. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы не замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны для жизни.