Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень социально значимых заболеваний, из которого исключили сразу несколько распространённых диагнозов. Корреспондент TengriHealth выяснила, чем руководствовались в Минздраве, когда принимали это решение.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что произошло

6 ноября Минздрав опубликовал изменения в приказ "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний". Документ начнёт действовать с 1 января 2026 года.

С этого момента в список социально значимых не будут входить четыре группы заболеваний: сахарный диабет, ДЦП, ревматизм и системные поражения соединительной ткани (это, к примеру, системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит и синдром Шегрена).

Вместе с тем в перечень добавили инсульты в первый год после перенесённого заболевания и эпилепсию.

Информация распространилась в СМИ и в соцсетях. Новость начали по-разному интерпретировать. Официальные разъяснения Минздрава появились позже. В ведомстве заявили, что сохраняются гарантии медицинской помощи для пациентов с ДЦП и другими хроническими заболеваниями, которые раньше относились к социально значимым.

Однако так и осталось непонятно, почему одни заболевания сохранили в перечне, а другие решили убрать. И как быть незастрахованным пациентам с такими диагнозами?

Что меняется для незастрахованных

Мы попросили объяснить, чем руководствовались эксперты, когда принимали это решение, председателя правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Минздрава Гульнар Кулкаеву.

Гульнар Кулкаева. Фото предоставлено НЦРЗ им. Салидат Каирбековой

— Глава государства поручил создать единый пакет медицинской помощи. Постепенно мы переходим на страховую модель здравоохранения. Эксперты проводили определённый анализ, чтобы определить, какие заболевания мы можем оставить в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), а какие — перевести в пакет ОСМС, — объясняет наша собеседница.

— Сейчас застрахованы 94 процента пациентов с заболеваниями, которые раньше входили в список социально значимых. Все они относятся к хроническим. Независимо от того, в каком из двух пакетов находятся заболевания, пациенты продолжат получать услуги. Динамическое лечение, наблюдение за пациентами, стандарты организации и оказания медпомощи, клинические протоколы, лекарственное обеспечение останутся прежними.

— Пациенты с социально значимыми заболеваниями получают полный набор медицинских услуг, независимо от того, застрахованы они в ОСМС или нет. Это право им даёт именно статус — социально значимое. Пациент с хроническим заболеванием — несколько иное понятие.

Да, человек находится на динамическом наблюдении в поликлинике, но, чтобы ему оказали все медуслуги, о которых вы говорите, он должен быть застрахован в ОСМС. Люди без страховки могут рассчитывать на ограниченную помощь. В этом принципиальное отличие. Поэтому и возникают вопросы.

— Если человек не застрахован, он должен начать платить взносы в фонд медстрахования. Большинство пациентов, о которых мы говорим, живут с сахарным диабетом второго типа (по статистике 94,3 процента от 558 720 человек). Это управляемый диагноз, который, скажем так, зависит от образа жизни.

Когда мы проанализировали, сколько же стоит лечение таких пациентов, оказалось, что от 618 тысяч до (если есть осложнения) 6,5 миллионов тенге в год. 618 тысяч тенге — это траты только на противодиабетические препараты. При этом ежегодные расходы самозанятых на страховку сейчас составляют всего 51 тысячу тенге.

Многие люди, диагнозы которых раньше входили в перечень социально значимых заболеваний, имеют инвалидность, и взносы за них платит государство (99 процентов пациентов с ДЦП застрахованы именно по этой причине — прим. редакции). Если её нет, можно официально получить статус безработного, чтобы, опять же, относиться к льготной категории.

Часто пациенты с диабетом, системной красной волчанкой или ревматизмом принимают амбулаторное лечение, нормально себя чувствуют и могут работать. Тогда взносы в фонд должен делать работодатель.

Почему выбрали эти заболевания

— Давайте объясним логику: чем вы руководствовались, когда принимали решение, какие заболевания оставить в списке социально значимых, а какие — исключить?

— Туберкулез, ВИЧ-инфекции, психиатрические и наркологические заболевания представляют опасность для окружающих. По ним, по орфанным заболеваниям и злокачественным новообразованиям, думаю, вопросов нет.

В перечне остался острый инфаркт миокарда (в первые шесть месяцев). Мы понимаем, что после инфаркта идёт долгое восстановление, и человек должен оставаться под пристальным наблюдением.

Почему мы добавили в список острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт? Это — наряду с инфарктом — одно из грозных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, которое возникает вследствие атеросклероза или сахарного диабета.

Пациент на какое-то время парализован, ему нужно время на реабилитацию, на которую уходит примерно год. Человек в это время, скорее всего, остаётся безработным и не сразу может получить инвалидность. Поэтому эксперты приняли решение включить инсульт в перечень социально значимых заболеваний.

— Вы только что сказали, что инсульт — одно из осложнений сахарного диабета. И при этом сахарный диабет из перечня исключили. Опять же, где логика? Вместо того, чтобы максимально предотвращать осложнения от основного диагноза, его убирают, а одно из возможных последствий — добавляют?

— Я сказала, какие средства сегодня фонд выделяет на лечение сахарного диабета. При этом мы говорим о заболевании, которое во многом связано с образом жизни. Конечно, нужно предотвращать и контролировать сахарный диабет, чтобы не возникали осложнения, в том числе инсульты и инфаркты. Но это во многом зависит и от самого пациента.

— Инсульты тоже нередко возникают из-за образа жизни: человек не контролирует вес, не следит за показаниями артериального давления, курит, злоупотребляет алкоголем?

— Я согласна, но инсульт мы рассматриваем как сложившийся факт осложнений. Он уже есть, и сделать с этим ничего нельзя. Человек парализован, и ему нужна реабилитация. Поэтому инсульт включили в список социально значимых так же, как в своё время инфаркт. А сахарный диабет, как мы говорили, можно контролировать, изменив образ жизни и пищевые привычки. Это управляемое заболевание, особенно на ранних стадиях.

— Почему в перечень включили эпилепсию?

— Это длительное заболевание, и, даже принимая препараты, человек не может быть уверен, что в какой-то момент у него не случится приступ. Оно требует продолжительного медицинского наблюдения и в какие-то периоды может быть связано с потерей работоспособности. Исходя из этого специалисты приняли коллегиальное решение включить это заболевание в перечень социально значимых.

Вопрос денег и рисков

— Красная волчанка, сахарный диабет, ревматизм — тоже длительные заболевания, и люди тоже рискуют на какое-то время остаться без работы. Вы же сами говорили, что можно официально получать статус безработного, чтобы взносы в фонд платило государство. Это принцип одинаков для всех.

— Как я упоминала, мы постепенно идём к формированию страховой модели. И в пакет ОСМС мы перенесли заболевания, по которым идут минимальные риски: большинство пациентов застрахованы и могут контролировать своё состояние.

— Всё-таки дело в деньгах?

— Сегодня практически 70 процентов медуслуг находятся в пакете ГОБМП, 30 процентов — в ОСМС. С 1 января 2027 года будет наоборот: 30 процентов услуг останутся в гарантированном пакете, остальные перейдут в страховой. Но люди должны понимать, что сокращение гарантий не означает, что услуг станет меньше.

Объем медицинской помощи не сокращается, наоборот, в рамках ОСМС их станет больше. Мы сможем работать гибче и мобильнее.

Пациенты по-прежнему будут получать те услуги, которые им предоставляют сейчас. Но если они не застрахованы, не входят в льготные категории граждан, да, придётся страховаться самостоятельно.

— Независимые эксперты считают, что это решение может привести к росту заболеваемости, и, что самое опасное, — осложнений. Речь в первую очередь именно о сахарном диабете. Незастрахованные пациенты — почти 45 000 человек (это немало) лишний раз не станут обращаться в поликлинику. Хуже будут контролировать их состояние, и это, как прогнозируют, может привести к негативным последствия и ещё большим тратам.

— Мы обсуждали этот вопрос почти полтора года. На уровне министерства была создана рабочая группа, в которую входили внештатные специалисты, представители фонда медстрахования и эксперты нашего центра. Учитывая, что практически 94 процента пациентов, о которых мы говорим, застрахованы, риски минимальны.

При этом мы, естественно, будем проводить работу, убеждать пациентов страховаться. Есть закон, и его надо исполнять. Должна быть солидарная ответственность и государства, и самого человека.

Как развивались события

Напомним, в конце лета Министерство здравоохранения сообщило, что сахарный диабет переведут из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Новость возмутила пациентов. Они стали записывать эмоциональные видео, опасаясь, что останутся без поддержки государства. В Минздраве сразу же заявили, что казахстанцам продолжат помогать. И поводов для беспокойства нет.

На тот момент никто из чиновников не говорил напрямую, что сахарный диабет исключат из перечня социально значимых заболеваний. Теперь же это произошло официально.

Эпилепсия и инсульт

Накануне в Минздраве объяснили, почему включили в перечень эти заболевания. В Казахстане зарегистрировано около 94 тысяч пациентов с эпилепсией, в том числе 31 тысяча детей. Для них закупают 14 препаратов на сумму около 4 миллиардов тенге.

"Включение эпилепсии в перечень социально значимых заболеваний гарантирует пациентам доступ к своевременной, бесплатной и квалифицированной медицинской помощи, а также обеспечивает стабильное лекарственное сопровождение", — подчеркнули в министерстве.

Что касается инсульта, то его, как говорят в Минздраве, включили в перечень, чтобы:

обеспечить пациентов непрерывной реабилитацией и динамическим наблюдением;

предоставить медикаментозное лечение в наиболее критический период восстановления;

снизить риск повторных сосудистых нарушений.

"Первые 12 месяцев после инсульта — решающий этап для восстановления функций и предотвращения инвалидизации, поэтому государство усиливает гарантии именно в этот период", — говорится в пресс-релизе.