Метель, туман и гололед - О погоде в Костанае и области
Андрей СКИБА
10 ноября 2025, 18:30 | Общество
Во вторник, 11 ноября, в регионе облачно, ночью на западе осадки: низовая метель, гололед. Днем такие осадки на всей территории области, ночью на западе и севере региона туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, на востоке и юге региона порывы, 15-20 м/с. Температура ночью -2...3, днем 0...5 градусов. На юге области 8 градусов.
- Погода в ближайшие 3 дня обусловлена прохождением активного Атлантического циклона, - сообщила "НГ" дежурный синоптик КФ РГП "Казгидромет" Нургуль КАЗИЕВА. - Во вторник, 11 ноября, в Костанае облачно, днем осадки: низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 9-11 м/с. Температура ночью 0...2 градусов, днем 2...4 градусов.
В среду, 12 ноября, в области осадки: гололед и низовая метель. Ночью и утром на западе, север и востоке региона туман. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На западе, севере и востоке области порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5, на юге региона 3 градуса. Днем 5 градусов, на юге области 8 градусов.
В среду, 12 ноября, в Костанае облачно, осадки - гололед. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -1...-3, днем 1...3 градусов.
В четверг, 13 ноября, в регионе облачно, ночью снег, гололед и низовая метель. Ночью и утром на западе, севере и востоке области туман. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, на западе, севере и востоке региона порывы, 15-20 м/с. Температура ночью -5...-10 градусов. Днем 0...-5 градусов, на юге области 3 градуса.
В четверг, 13 ноября, в Костанае без осадков, облачно. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -5...-7 градусов, днем 0...-2 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
