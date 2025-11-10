Территорию, прилегающую к пешеходному переходу, который соединяет две набережные Тобола, будут благоустраивать и озеленять в 2026 году. Но при "условии выделения средств". Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ.

Сам переход останется в нынешнем его виде.

- Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн и информационных табличек) в рамках текущего проекта не предусмотрена, - пояснил Исмагулов.

Строительство завершили 15 августа этого года. Пешеходы обращали внимание на крутой уклон, неудобный для маломобильных граждан.





- На пешеходном мосту обустроены пандусы для маломобильных граждан, однако из-за особенностей ландшафта обеспечить оптимальный угол спуска и подъема не представляется возможным. В связи с этим установлены поручни, - ответил на эти претензии Исмагулов.

Длина перехода -156 м. Для освещения установлены 42 опоры светильников. Итоговая стоимость строительства - 64,4 млн тенге. Гарантийный срок объекта - 2 года. Обслуживание и уборку делает ОО «Казахское общество глухих».

Алмат Исмагулов пояснил, что видеонаблюдение на объекте не предусмотрено договорными обязательствами. А продольный уклон конструкции моста исключает риски скопления воды и образования наледи зимой.

Заместитель акима также отметил, что при проектировании учитывались риски подтопления при повышении уровня воды в Тоболе - платформа моста установлена на бетонных подушках.

Набережная с левой стороны от Большого моста по направлению в Тобыл нуждается в ремонте

Фото Галины КАТКОВОЙ