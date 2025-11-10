Национальный зерновой оператор АО "НК "Продкорпорация" и Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Казахстане подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого агропроизводства, внедрения экологичных практик земледелия и сохранения экосистем Северного Казахстана (FOLUR), благодаря которому аграрии получат грантовое финансирование на общую сумму около 2 млн долларов, сообщает пресс-служба нацкомпании. Средства направят на научное сопровождение пилотных проектов с привлечением местных и иностранных специалистов, передает Informburo.kz.

"Инициатива реализуется в партнерстве с Министерством сельского хозяйства РК и ПРООН в Казахстане при поддержке Глобального экологического фонда. Средства направляют на научное сопровождение пилотных проектов с привлечением местных и иностранных специалистов, а также на возмещение расходов оператора и фермеров на реализацию программы. Партнерство с ПРООН предусматривает форвардное финансирование сельхозпроизводителей сроком на три года для выращивания бобовых и многолетних трав, в том числе чечевицы и люцерны. В свою очередь фермеры будут применять современные агротехнологии, соблюдать севообороты и диверсифицировать посевные площади", – говорится в сообщении.

Фото с сайта Продкорпорации

Как отметила постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, объединяя усилия государственных институтов и международных партнеров, организация стремится укрепить продовольственную безопасность Казахстана и поддержать фермеров в переходе на экологичные и финансово устойчивые практики земледелия.

Реализация проекта предусматривает проведение научных и маркетинговых исследований, чтобы определить перспективные культуры для выращивания в Северном Казахстане и оптимальные экспортные рынки для дальнейшего сбыта агропродукции. Каждое хозяйство, участвующее в проекте, получит рекомендации от международных и казахстанских ученых.

"Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к этой программе. В процессе рассмотрения потенциальных партнеров ПРООН учитывала практический опыт финансирования и сопровождения сельхозпроизводителей. Поскольку Продкорпорация обладает необходимыми компетенциями в ведении агропроизводства, решение принято в пользу национального оператора", – сообщил председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев.

По его словам, совместная работа с ПРООН будет способствовать диверсификации посевных площадей и внедрению новых механизмов стимулирования агробизнеса в Казахстане.