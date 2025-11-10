«НГ» несколько раз обращалась к теме злополучной переправы между Козырёвкой и Октябрьским (что в районе Майлина). Дамба, стоявшая годы, была неудобной и опасной, и однажды мостик унёс жизнь ребёнка. В апреле этого года появилась реальная надежда на то, что на пути между соседними посёлками перестанут гибнуть люди – но не всё так просто.

Прежняя дамба: дорога в соседнее село - на свой страх и риск, иногда смертельный / Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ

Переправа остро и очень давно нужна козырёвцам: в небольшом населённом пункте на 48 дворов нет ни магазина, ни аптеки, ни школы, ни работы. Школьникам приходится идти в Октябрьский по железнодорожному мосту, что само уже небезопасно, А в обходную - только на машине по трассе. Между посёлками стоит дамба, и каждую весну её размывает половодьем. Паводок 2024-го сделал насыпь непригодной для пешеходного, а тем более транспортного сообщения.

Населённые пункты должен был соединить настоящий мост из элементов гидротехнических сооружений, разбронированных из госматрезерва. Стройку финансировали из бюджета Коастанайской области при кураторстве ЧСников. 11 апреля у берегов реки появилась тяжёлая инженерная техника, рабочие отсыпали новую насыпь, готовя грунт для закладки будущих опор моста. Но недавно местный подрядчик, ТОО «ЭлитПластСтрой», ликвидировал всякое присутствие на объекте.

Насыпь есть ещё с мая, моста нет до сих пор / Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ

- Сейчас по той насыпи, которую ещё в мае завершили строители, можно пересекать речку, но с большим трудом, - сообщила "НГ" жительница Козырёвки Вера МЕЛЬНИКОВА. – Потому что на ней сделали глиняный настил, и там не проедешь вообще в грязь или в дождь. Привезли щебень, который очень долго лежал кучей. Наши местные сами скинулись и наняли технику, распределили его по насыпи, чтобы хотя бы пешее движение было возможно. Однако ещё раньше специалисты произвели анализ дна, и выводом их было то, что металлические опоры сюда ставить нельзя.

Этот вывод проектировщиков поставил крест на варианте из железных конструкций (которые к этому моменту сюда привезли издалека), и основные работы пришлось отменять. Оставим в стороне рассуждения на тему, почему бы сначала не проверить дно, а потом уже вести детали – дело сделано.

Возведение моста было решено продолжить, используя железобетонные опоры.

Азамат КАЛАКПАСОВ: "За зиму мы должны получить заключение по проекту". Фото из общедоступных источников

- Проект нового моста в стадии завершения, в декабре будут выходить на госэкспертизу, - поясняет аким Новоильиновского сельского округа района Беимбета Майлина Азамат КАЛАКПАСОВ. - В этом году строительные работы не начнутся уже точно, потому что экспертиза должна длиться сорок пять дней. Из районного бюджета на проект выделили средства - приблизительно 40-45 млн тенге. Заказчик – отдел ЖКХ районного акимата. По моим расчётам, за зиму мы получим заключение и будем заявляться на республику, чтобы выделили средства на сами строительно-монтажные работы.

Реализация проекта инженерного сооружения грузоподъёмностью более 40 тонн и длиной около 200 м., по приблизительным подсчётам, потребует более чем 2-миллиардного финансирования.