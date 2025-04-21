В октябре местные жители перестанут рисковать жизнью, добираясь до соседнего посёлка Октябрьский (пригород Лисаковска). Стройку финансирует бюджет Костанайской области, а курируют ЧСники. Населённые пункты впервые соединит настоящий мост из элементов гидротехнических сооружений, «разбронированных из госматрезерва», как поясняет пресс-служба ведомства.

Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ

Жительница Козырёвки (Новоильиновский сельский округ района Майлина) Вера МЕЛЬНИКОВА сегодня выйдет на обычную двухчасовую прогулку… за хлебом. В селе нет ни магазина, ни аптеки, ни школы, ни работы.

Так называемая Козырёвская дамба – почти хрестоматийный пример хронически не решавшейся и злосчастной транспортной проблемы. Село прямо в упор смотрит на соседний большой посёлок Октябрьский, да вот только между ними бурлит река.

Через водную преграду каждый год насыпают переправу, и каждую весну её частично смывает половодьем. Прошлогодний паводок и вовсе сделал её непригодной для пешеходного, а тем более транспортного сообщения. В августе 2024 года дамба унесла жизнь восьмилетнего мальчика из Лисаковска. Несколькими днями позже в реку упал велосипедист - к счастью его удалось спасти. Я помню, как сам когда-то ехал из Козырёвки в Октябрьский: водитель, кабы чего не вышло, попросил всех выйти из машины и горячо помолиться за него, а автомобиль пересёк дамбу со скоростью улитки.

Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ

- У нас 48 домов, - рассказывает Вера Мельникова, - каждый день в Октябрьский ходят 6 школьников, а так по делам, на работу или в магазин - больше полусотни козырёвцев. Да и эти вот Новоильиновка, Богородское, Тобол – они все проезжают в Октябрьский через нас. От моего дома до магазина – 45 минут. Приходится идти по железнодорожному мосту, что само уже небезопасно и, кажется, вообще запрещено. А в обходную только на машине по трассе.

Наконец 11 апреля у берегов реки появилась специальная техника. Перед началом работ возле Козырёвки побывала комиссия, специалисты делали замеры и отбивали границы будущего сооружения.

Азамат Калакпасов: "Мы как первопроходцы идём" / Фото из открытых источников

- Новый мост будет стоять на металлических сваях - поясняет аким Новоильиновского сельского округа района Беимбета Майлина Азамат КАЛАКПАСОВ, - его соберут из элементов отработанных гидротехнических узлов, из демонтированных после паводков мостов, части которых везут на фурах откуда-то с юга республики по линии ЧС. Средства идут из областного бюджета, заказчиком является управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а подрядная организация ТОО «ЭлитПластСтрой» - местная, из нашего района. В подобном строительстве, в апробировании практики установки демонтированных конструкций мы, как первопроходцы, идём.

Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ

Как пояснил начальник отдела ЧС района Беимбета Майлина Дмитрий ЖДАНОВ, это будет инженерное сооружение грузоподъёмностью более 40 тонн и длиной около 200 м.

- Строительство на контроле у департамента ЧС, - говорит Дмитрий. - Наши ребята там дежурят, обеспечивают безопасность, потому что сейчас продолжаются сбросы из Верхнетобольского водохранилища и проезд ограничен. Сброс воды, а это десятки кубов в секунду, продлится ещё примерно три недели, так что на данный момент у нас установлено два поста со стороны Козырёвки и Октябрьского, службы гражданской защиты здесь обеспечивают безопасность населения.

Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ

- Сейчас они возят грунт, делают очень широкую насыпь, а потом, я так понимаю, будут класть асфальт, - делится наблюдениями Вера. - Делают мост прямо - чуть в стороне от дамбы, чтобы без всяких заворотов было, ровно. Мы очень рады, огромное спасибо «Нашей Газете» за информационную помощь. Вы с самого начала освещали наши проблемы так, как они есть на самом деле, писали и говорили правду, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Сейчас мы очень рады и довольны тем, что, наконец, эта дорога появится.

Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ

Строительство моста идёт поэтапно, в эти дни как раз производится планировка будущего дорожного полотна. На месте работает тяжёлая инженерная техника. Территорию расчищают от деревьев, которые мешают стройке, готовят грунт для закладки будущих опор моста. Завершить работы планируют в октябре.