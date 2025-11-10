Глава Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ провел 6 ноября встречу с населением Костанайского района. В самом начале на ней онлайн показали, как жители Константиновки и Октябрьского открывают на кухнях краны и из них льется вода. Зал аплодировал.

Аким в докладе подробно остановился на успехах в обводнении сельских населенных пунктов.

- В 2023 году мы подключили там к воде 2 868 домов, в 2024-м - 5 550 домов. Задача в этом году - почти 7 000, если точно, то 6 994. Когда вода в доме - это совсем другая жизнь. Сам знаю, когда жил в деревне, каково это без нее, - сказал Кумар Аксакалов.

Добавил, что есть поручение президента РК - до конца текущего года обеспечить на 100% сельское население качественным водоснабжением. В этот всеобъемлющий показатель входят и подвоз воды, и пункты раздачи воды.

- Мы, когда подводим воду к селу, стараемся завести ее в дома, но это не входит в госпрограмму, это уже наша инициатива, - подчеркнул аким.

Первый же вопрос, заданный на встрече, был о воде.

- Проживаю в селе Рыспай Зареченского сельского округа. В прошлом году у нас началось проведение водопровода. В конце сезона работа остановилась, - рассказал Олжас ЖАЙБЕРГЕНОВ. - 2025 год подходит к концу, но работа не возобновилась. Мы вас видели на открытии в Талапкере, когда там воду запускали. А мы, получается, без воды сидим.

Аким Костанайского района Олжас НУРГАЛИЕВ ответил, что в Рыспае есть пункт раздачи воды.

- Ваш вопрос мы знаем. На следующий год будем заявляться: если управление энергетики финансирование поддержит, мы ваш проект доделаем, - сказал он.

Руководитель управления энергетики Арман ЖУНУСОВ тут же добавил, что уточнить вопрос по финансированию "должна республика".

Тогда житель села добавил «для понимания ситуации», что вода в Рыспай приходит по тому же водопроводу, что питает и поселок Талапкер.

- Оттуда к нам все прокопали, трубы закладывали, развилки сделаны по деревне, - перечислял он. - Некоторые за свои деньги подвели трубы к жилью и даже внутрь. Пенсионеры, например, которым очень нужна вода в доме. Нам же сказали, что подключение будет в конце 2024 года.

Аким области попросил уточнить, сколько человек живет в селе и о какой сумме идет речь, чтобы подать воду в дома. Ему ответили, что население Рыспая - 650 человек, работ на водопроводе выполнено уже на 500 млн тенге. Необходимо еще около 300 млн.

- Средства будут выделены, - сказал Кумар Аксакалов. - В этом году по вопросам финансирования в стране - и это не секрет - есть трудности. Но коль мы начали эту работу, она будет завершена.

Фото автора