Запрет на вывоз молодых самцов крупного рогатого скота из Казахстана продлили, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. При необходимости возможно автоматическое продление ограничения, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Ограничение ввели сроком на шесть месяцев, до конца апреля 2026 года, с возможностью дальнейшего автоматического продления при необходимости. В случае пролонгации соответствующий вопрос не придётся выносить на межведомственную комиссию.

"Временный запрет введён для обеспечения продовольственной безопасности страны, а также дозагрузки отечественных перерабатывающих предприятий", – пояснили в ведомстве.

В середине августа истёк трёхмесячный запрет на вывоз бычков, после чего его продлили до конца октября.

Продление запрета до апреля включительно одобрили на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой деятельности 8 октября. 5 ноября решение вступило в силу.