Вопрос подняли на XXVI заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией. На встрече, прошедшей в Астане, помимо вопросов в сфере транспорта, обсуждали агропромышленный сектор, топливно-энергетический комплекс и другие сферы, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Фото из архива "НГ"

Напомним, проблемы у казахстанских автоперевозчиков возникли в связи с изменениями в российском миграционном законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2025 года. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года.

Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней.

Фото gov.kz

На заседании стороны также достигли договоренностей о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска. А также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора «Север – Юг» для увеличения грузопотока в двустороннем и транзитном сообщении.

В сфере агропромышленного комплекса стороны обсудили совместную работу по созданию новых конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью, устойчивостью к внешним факторам и улучшенными качественными характеристиками.

Помимо этого, российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также обеспечить возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории России.