Эту собаку хозяева выбросили на улицу недалеко от спорткомплекса «Казахстан» в Костанае. Спасли ее волонтеры ОО «Надежда Плюс kst». Они же дали кличку Меха.

Меха будет идеальным другом и охранником для вашей семьи

- Мы нашли ее в красивом розовом ошейнике со стразами, - рассказала «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Она бегала до КИнЭУ, ее видели то там, то здесь. Больше недели блуждала по улицам. В один из дней наша девочка-волонтер, которая помогала нам на территории центра, очень попросила забрать собаку. Так Меха и оказалась у нас. Мы всех меховых собак так называем: например, Меха большая, Меха маленькая.

Меху стерилизовали, вакцинировали и чипировали.

- Мы также научили ее любить людей и доверять им, хотя она и не переставала это делать, она очень человекоориентированная, но при этом независимая. Это абсолютно здоровый щенок-подросток, - отмечает Александра. - Меха не знает цепи, у нас она живет в теплом вольере, ее можно также содержать во дворе на самовыгуле. Собака очень активная и будет идеальным другом и охранником для вашей семьи.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7 707 287 3199 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ