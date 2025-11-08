В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на ипподроме Аль-Джанадрия состоялось открытие VI Игр Исламской солидарности. В этих одних из важнейших спортивных соревнований уходящего года, проходящих под эгидой Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA), а также Олимпийского и Параолимпийского комитета Саудовской Аравии, свыше 3000 спортсменов разыграют награды в 24 олимпийских и национальных спортивных дисциплинах региона, в том числе в двух среди спортсменов с ограниченными возможностями. В Играх принимают участие атлеты стран со всех континентов - Африки (27), Азии (25), Европы (3) и Южной Америки (2).

Афиша VI Игр Исламской солидарности / Фото sportilinet.kz

Саудовская Аравия принимает это мультиспортивное событие во второй раз. В первый раз Игры Исламской солидарности прошли в 2005 году в Мекке. Кроме этого, в 2013 году третьи Игры прошли в Палембанге (Индонезия), четвертые - в 2017 оду в Баку (Азербайдажан) и пятые - в 2022 году в Конье (Турция), а вторые Игры были отменены.

Для многих стран-участниц Игры станут подготовительным этапом к Азиаде-2026 и Олимпиаде-2028, а для молодых спортсменов - дебютом на международной арене.

Казахстан в Эр-Рияде представляют 94 спортсмена (45 мужчин и 49 женщин), которые выступят в 15 видах спорта таких, как борьба (греко-римская, вольная, женская), дзюдо, каратэ, муай-тай, таеквондо, тяжелая атлетика, джиу-джитсу, киберспорт, фехтование, ушу, настольный теннис, гандбол, легкая атлетика, плавание и пенчак силат.

Казахстанские спортсмены на открытии VI Игр Исламской солидарности / Фото baq.kz

Флаг Казахстана на церемонии открытия несли чемпионка страны по дзюдо, обладательница Кубка Азии Аруна Жангельдина и чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Антропов.

Честь Казахстана на Играх будут защищать и четыре спортсмена из Костанайской области - это дзюдоистка Самалай Ергалиева и представители джиу-джитсу Мансур Хабибулла, Рамазан Кусаинов и Алдияр Серик.

За историю Игр казахстанские спортсмены завоевали 134 медали, в том числе 42 золотые, 36 серебряных и 56 бронзовых. На пятых Играх в Турции костанайский тяжелоатлет Алексей Чуркин завоевал три серебряные награды в своей весовой категории - в двоеборье и в каждом из упражнений.

Сегодня на Играх пройдут первые соревнования по дзюдо. Церемония закрытия Игр состоится 21 ноября.