Министерство финансов полностью готово к администрированию мобильных переводов и располагает исчерпывающими данными о каждом налогоплательщике в стране. Об этом заявил министр финансов Казахстана Мади Такиев, отвечая на вопросы журналистов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

По его словам, за последний год в системе госдоходов проведена масштабная цифровая трансформация.

"Все системы, которые необходимы для администрирования, в том числе налогового и таможенного, у нас готовы. Мы перешли на новую архитектуру: 14 информационных систем убрали и заменили их пятью новыми. Создано большое "озеро данных", — сообщил Такиев.

Министр уточнил, что сегодня в этой системе объединены порядка 100 информационных баз.

"На сегодняшний день органы государственных доходов обладают полной информацией о каждом налогоплательщике, каждом субъекте бизнеса. Это данные о наличии имущества, земли, транспорта, счетов и так далее", — отметил глава Минфина.

Кроме того, Казахстан активно обменивается налоговой информацией с другими государствами.

"Мы получаем данные от 65 стран в отношении налогоплательщиков Казахстана. Это ежегодный обмен в рамках международного сотрудничества, в том числе по линии ОЭСР", — добавил министр.

Отвечая на вопрос о системе фискального мониторинга, Такиев подчеркнул, что в неё включены все налогоплательщики без исключения.

"У нас нет обезличенных налогоплательщиков. При этом сами данные для сотрудников обезличены — они не видят, кто именно стоит за конкретной информацией. Даже если это министр — ничего страшного", — пояснил он.

Журналисты также поинтересовались, получает ли Казахстан информацию от Объединённых Арабских Эмиратов, где, по данным СМИ, у ряда казахстанцев есть недвижимость.

"С Арабскими Эмиратами у нас пока идёт взаимодействие в формате переписки. Автоматического обмена данными на сегодняшний день нет", — сообщил глава Минфина.