Только за счёт профилактических мер преступность в Казахстане снизилась на 9% – это более восьми тысяч преступлений, передает Informburo.kz. В общественных местах количество преступлений сократилось на 11,7%, на улицах – на 7,8%, сообщил в интервью Polisia.kz исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции Алибек Кениспаев.

Фото Depositphotos.com

В полиции напомнили, что 2025-ый был объявлен в системе МВД годом профилактики.

"В основном вопросы профилактики решаются за счёт присутствия большого количества камер и полицейских. Само присутствие полицейского – это уже профилактика в общественных местах", – сказал Кениспаев.

За 2025 год полиция пресекла более 15,9 млн административных правонарушений – на 20% больше, чем годом ранее. В рамках политики нулевой терпимости предотвращено около 730 тысяч правонарушений.

Значительную роль в обеспечении порядка играют центры оперативного управления, подчёркивают в МВД. По словам начальника ЦОУ Кайрата Раушанова, за этот год в полицию поступило свыше 5 млн обращений граждан. Ежесуточно операторы 102 принимают 11-12 тысяч звонков.