Загадка, конечно, по-новогоднему легкая. Сегодня, 29 декабря, на аппаратном совещании, аким Костаная вручил призы за праздничное украшение дворов и зданий. Награды были в виде дипломов, сертификатов на крупные суммы - от 300 тыс. до 500 тыс. тенге - и компьютерную технику.

Русский драматический театр

Среди государственных учреждений отмечены были Русский драматический театр, ГКП «Костанай-Су» и библиотечный филиал «Станционный», которому отдано первое место.

Гипермаркет "12 месяцев"

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов бизнеса» победил гипермаркет «12 месяцев», призы получили также ресторан "Pasteria" и магазин "Atyn badam".

ОСИ 9 мкрн, дом 14

«Лучший народный зимний двор» - так назывался конкурс для ОСИ, ПКСК и активных жителей. Здесь лучшими были названы ОСИ ЖК "Керемет" (ул. Каирбекова, 258/2), ПКСК "Сеним" (8 мкр-н, дом 7), ОСИ 9 мкрн, дом 14.

Гимназия им. Горького

Среди учреждений образования были отмечены призами 10 школ областного центра, гран при - у гимназии им. Горького.

- Каждый должен стараться, чтобы город выглядел хорошо, нарядно. У нас ОСИ, активных жителей очень много... Если каждый будет делать что-то, бизнес, например, делать красивые входные группы, содержать территории - это уже вклад в облик города, - сказал, поздравляя победителей, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Названные объекты выигрышно смотрятся вечером, так как все использовали подсвеченные конструкции. Наверняка есть немало «внеконкурсных» работ и у бизнеса, и во дворах. Если кто-то хочет показать свое творчество - шлите фото, «НГ» опубликует.

Фото Олега ПАКА