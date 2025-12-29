Как ГКП "Костанай-Су", ресторан "Pasteria" и 10 школ Костаная попали в один акиматовский список?
Галина КАТКОВА
Загадка, конечно, по-новогоднему легкая. Сегодня, 29 декабря, на аппаратном совещании, аким Костаная вручил призы за праздничное украшение дворов и зданий. Награды были в виде дипломов, сертификатов на крупные суммы - от 300 тыс. до 500 тыс. тенге - и компьютерную технику.
Русский драматический театр
Среди государственных учреждений отмечены были Русский драматический театр, ГКП «Костанай-Су» и библиотечный филиал «Станционный», которому отдано первое место.
Гипермаркет "12 месяцев"
В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов бизнеса» победил гипермаркет «12 месяцев», призы получили также ресторан "Pasteria" и магазин "Atyn badam".
ОСИ 9 мкрн, дом 14
«Лучший народный зимний двор» - так назывался конкурс для ОСИ, ПКСК и активных жителей. Здесь лучшими были названы ОСИ ЖК "Керемет" (ул. Каирбекова, 258/2), ПКСК "Сеним" (8 мкр-н, дом 7), ОСИ 9 мкрн, дом 14.
Гимназия им. Горького
Среди учреждений образования были отмечены призами 10 школ областного центра, гран при - у гимназии им. Горького.
- Каждый должен стараться, чтобы город выглядел хорошо, нарядно. У нас ОСИ, активных жителей очень много... Если каждый будет делать что-то, бизнес, например, делать красивые входные группы, содержать территории - это уже вклад в облик города, - сказал, поздравляя победителей, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Названные объекты выигрышно смотрятся вечером, так как все использовали подсвеченные конструкции. Наверняка есть немало «внеконкурсных» работ и у бизнеса, и во дворах. Если кто-то хочет показать свое творчество - шлите фото, «НГ» опубликует.
Фото Олега ПАКА
