Пожар произошел в Федоровском районе в поселке Успеновка в ночь с 8 на 9 ноября. По данным пресс-службы ДЧС, на территории одного из ТОО произошел пожар при перекачке дизельного топлива из автоцистерны в наземный резервуар.

- По прибытию первых пожарных подразделений огнем полностью была охвачена автоцистерна и резервуар, - сообщает ведомство. - Благодаря профессиональным действиям пожарных, использовавших воздушно-механическую пену, пожар полностью ликвидирован.

Как сообщает издание "Федоровские новости" со ссылкой на местный отдел по ЧС, еще до прибытия пожарных произошёл взрыв автоцистерны. В результате происшествия пострадал инженер предприятия 1989 года рождения, который получил ожоги средней степени тяжести и был госпитализирован.

Причиной возгорания в отделе назвали нарушение техники безопасности.