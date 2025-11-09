В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на кортах стадиона «Кинг Сауд Юниверсити Индор Арена» прошел один из самых престижных турниров в женском теннисе - Итоговый турнир WTA.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на центральном корте стадиона «Кинг Сауд Юниверсити Индор Арена» в Эр-Рияде / Фото ktf.kz

Это самый сложный турнир по соперницам - в нем приняли участие восемь сильнейших теннисисток мира по итогам сезона: Арина Соболенко из Беларуси, Ига Швентек из Польши, представительницы США Кори Гауфф, являющаяся действующей победительницей турнира, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз из США, Жасмин Паолини из Италии и Елена Рыбакина из Казахстана.

По итогам жеребьевки первая ракетка Казахстана и шестая ракетка мира Рыбакина вместе со Швентек, Анисимовой и Киз попала в группу, названную в честь Серены Уильямс, а остальные участницы играли в группе имени Штеффи Граф.

Участницы Итогового турнира WTA-2025 на фотосессии перед стартом соревнований / Фото championat.com

Для Елены Рыбакиной, на счету которой в этом сезоне две победы в турнирах категории WTA 500 - в мае в Страсбурге (Франция) и в октябре в Нинбо (Китай), это было уже третье подряд участие в Итоговом турнире, но в двух предыдущих она останавливалась в шаге от выхода в плей-офф.

Представительница Казахстана была единственной из участниц, кто не играл в этом сезоне ни в одном крупном финале - турниров «Большого шлема» и WTA-1000.

В своей первой игре Рыбакина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, играла с Амандой Анисимовой (4-е место в мире). Теннисистки ранее встречались еще в 2017 году на юниорском Открытом чемпионате Франции, и победу тогда одержала нынешняя первая ракетка Казахстана.

Казахстанская теннисистка сразу же повела с брейком и, отдав Анисимовой всего четыре гейма в двух сетах, одержала уверенную победу меньше чем за час - 6:3 и 6:1, отметив после матча, что осталась довольна своей подачей:

- Аманда - отличная теннисистка и непростой соперник, поэтому я понимала, что нужно хорошо подавать. Сегодня все сложилось удачно.

Во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA Рыбакина встречалась шестикратной победительницей турниров «Большого шлема» Игой Швентек (2-е место в рейтинге), которая в стартовом матче отдала еще меньше геймов Мэдисон Киз (6:1, 6:2). В личных встречах счет был 6-4 в пользу польской теннисистки, выигравшая в этом сезоне у Рыбакиной четыре матча из четырех.

В первом сете Швентек повела со четом 3:0 и выиграла его - 6:3. Начало второй партии стало зеркальным отражением - Рыбакина заиграла точнее и повела со счетом 3:0 и, отдав всего один гейм, более чем уверенно выиграла сет. А в третьем сете казахстанка и вовсе не позволила сопернице взять ни одного гейма и с «баранкой» завершила матч - 3:6, 6:1, 6:0.

После победы над Швентек на счету Рыбакиной стало 11 побед над игроками из топ-2 рейтинга. А еще она стала вторым игроком после Швентек, кто одержал 40 побед на харде на уровне WTA в 2025 году.

В третьем матче группового этапа соперницей казахстанской теннисистки стала Екатерина Александрова из России, занимающая десятое место в мировом рейтинге и заменившая чемпионку Australian Open-2025 седьмую ракетку мира Мэдисон Киз, снявшуюся с Итогового турнира из-за вирусной болезни. Поединок закончился победой Рыбакиной в двух сетах - 6:4, 6:4, ставшей первой теннисисткой из Казахстана, которой удалось выйти в полуфинал Итогового турнира WTA в одиночном разряде.

Соперницей по полуфиналу Рыбакиной стала пятый номер рейтинга Джессика Пегула. В первом сете казахстанка, старавшаяся действовать активно, но допускавшая при этом много брака в розыгрышах, уступила. Однако, уверенно проведя два следующих сета, она одержала волевую победу - 4:6, 6:4, 6:3.

В финале Рыбакина сыграла с четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко, получившей перед стартом Итогового турнира WTA кубок за окончание сезона-2025 в статусе первой ракетки мира. В полуфинале белорусская теннисистка одержала победу над Амандой Анисимовой. Счет личных встреч перед финалом был 8-5 в пользу Соболенко. В этом году теннисистки встречались трижды, и в двух матчах сильней была первая ракетка мира, считавшаяся фаворитом и в финальном противостоянии.

В первом сете победу одержала игравшая острее и лучше подававшая Рыбакина, воспользовавшаяся одним из своих шансов на брейк. А во втором сете напряженная и равная борьба продолжалась до тай-брейка, который прошел под диктовку казахстанской теннисистки, впервые завоевавшей титул на Итоговом турнире WTA - 6:3, 7:6 (7:0).

Елена Рыбакина с трофеем за победу в Итоговом турнире WTA-2025 / Фото ktf.kz

С блестящей победой Елену Рыбакину тепло поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев:

- Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года. Выражаю Вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса. По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан Указ о награждении Вас орденом «Барыс» III степени. Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!

Рыбакина с момента основания турнира в 1972 году стала первой теннисисткой из азиатской страны, выигравшая Итоговый турнир WTA. Ранее финалистками соревнования становились теннисистки из Китая Ли На в 2013 году и Чжэн Циньвэнь в прошлом сезоне.

Всего на счету у Рыбакиной в карьере теперь 11 титулов WTA, в том числе два трофея WTA 1000 и один «Большой шлем» Уимблдона.

За победу на Итоговом турнире Рыбакина заработала 1500 рейтинговых очков и получила максимальную сумму, рекордную в истории женского тенниса - 5,235 млн долларов. И уже в понедельник, 10 ноября, в обновленном женском мировом рейтинге она станет пятой ракеткой мира.