Костанайский фотограф Олег БЕЛАН в октябре вошел в число лучших участников международного конкурса 35AWARDS. Его снимок попал в топ 3% тематического конкурса «Желтый + Зеленый», а сам он оказался в топ 5% лучших авторов. В этой тематике приняли участие почти 3 000 фотографов из 94 стран, всего прислали более 12 тысяч работ.

Олег Белан: «В фотографировании птиц все зависит от света и ракурса»/Фото Ксении РЕБИК

«Потому что кайфую от процесса»

- Олег, как началось ваше увлечение фотографией?

- Фотография для меня - хобби, моя отдушина. Птиц начал снимать лет пять-шесть назад. Сразу понял, что хочу фотографировать только животных. Приобрел специальный объектив на 600 мм, который позволяет снимать птиц на близком расстоянии. Стараюсь фотографировать всех, кто обитает в Казахстане. Езжу по лесам, озерам. Если попадаются звери, снимаю и их, но только в дикой природе.

Снимок зеленушки Олег Белан передал в областной краеведческий музей

- Каких птиц вам удавалось запечатлеть?

- Всех подряд: от воробьев до редких видов. Например, зеленушку - абсолютно зеленую птицу, похожую на попугая. О ее редкости мне рассказывал орнитолог Андрей Андрющенко из Костанайского областного историко-краеведческого музея. Он попросил предоставить фото этой птицы для музея. Мы с Андреем часто выезжаем на природу, он много рассказывает про птиц, и я у него многому научился. Теперь могу и сам распознавать многие виды птиц.

Фото желтой трясогузки попало в топ 3% конкурса 35AWARDS

- Расскажите о конкурсе.

- В рамках 35AWARDS есть около двадцати тематических конкурсов: «Животный мир», «Спорт», «Черно-белая фотография» и другие. Я участвую уже шесть лет подряд. В этом году я также принял участие в основном конкурсе и во всех тематических. В частности, в «Желтый + Зеленый». Туда я отправил снимок желтой трясогузки, сделанный в Костанайском районе, между селами Арман и Шеминовка - на Сливных озерах.

- Почему решили участвовать именно в этом конкурсе?

- Сейчас большинство мировых фотоконкурсов коммерческие - участие стоит от $5 и выше. А здесь ты можешь выставить три фото бесплатно. Если входишь в топ 5-10%, получаешь возможность добавить еще одну работу. Для меня участие - это способ проявить себя и учиться у других.

- Почему тематический конкурс называется «Желтый + Зеленый»? Что для вас означают эти цвета?

- Там абсолютно разные конкурсы. Сейчас, например, начнутся с названиями «Красный», «Зеленый». То есть главное, чтобы на фотографии присутствовали указанные цвета. Каждый месяц проходит по 10 этих подконкурсов, и они, по сути, абсолютно ничего не значат. Тебе только фотографию дадут бесплатно опубликовать за победу, и все. Почему я тогда участвую? Потому что я кайфую от процесса. Вообще, я не стремлюсь что-то выиграть - я этим отдыхаю.

«Их никто не замечает»

- Какая техника у вас сейчас?

- Фотоаппарат Canon EOS 800D - он любительский, не профессиональный. Объектив - Sigma 160-600 мм, самый дорогой, стоит около 600 тыс. тенге. Фотографирую в маскировочной одежде, чтобы птицы меня не замечали. Все оборудование покупаю в Астане, Челябинске или заказываю онлайн, потому что в Костанае специализированных магазинов нет.



В окрестностях Костаная очень редко можно встретить черного дятла - желну

- Как проходят съемки на природе?

- Я однажды читал про одного американского фотографа. Есть такая птица - зимородок. Она ловит рыбу, с высоты ныряет стрелой. Он сделал тысячу снимков ради одного удачного кадра. Я тоже так делаю, потому что ты же не скажешь птице: «Посиди, я тебя обойду». Животное не уговоришь.

Вообще все от света и ракурса зависит. Можно и белую птичку сфотографировать, но это будет красиво, а можно попугая - и как попало.

Главное - терпение и усидчивость. Иногда сижу в засаде по несколько часов, прикармливаю птиц семечками или пшеном. Однажды принес корм, сел ждать, а птиц все нет. Повернулся, а они все за спиной! (смеется).

Я по работе часто езжу по полям, так и нахожу локации для фотосъемки. Я живу в Костанае, в районе Тепличного комбината, недалеко есть лесопосадка - за дачами. Мы любим туда выезжать с супругой.

Часто бываем и в районе базы отдыха «Золотой Фазан», возле Мичурино, там в посадках белочки бегают. Там фотографирую птиц, но их никто не замечает. Люди удивляются, что в наших краях обитают такие птицы. Я и сам не подозревал, пока не стал фотографировать.

Горихвостку можно часто встретить в костанайском парке Победы

Я, кстати, часто бываю в нашем парке Победы, и там очень много птиц. Например, есть птица горихвостка, она чем-то на ласточку похожа. Зеленушка тоже. Мне встречалась и свиристель, и дубонос.

Помимо птиц, снимаю и спортивные мероприятия.

- Что вас привлекает в съемке животных?

- Во-первых, я отдыхаю от людей. В конце недели беру рюкзак, термос... и в поле, где никого нет. Это мой способ перезагрузки.

Я снимаю для души. Иногда просят фото - отдаю бесплатно, пусть людям будет приятно. Есть такая поговорка: «Борщ не зависит от кастрюли, а от того, кто его варит». Так и с фотоаппаратом: все зависит от человека, а не от техники.

- Есть ли любимая птица, которую особенно любите снимать?

- Нет, все красивые. Даже самые невзрачные.

- А птицы, которых вы мечтаете сфотографировать?

- Каких-то определенных нет, я всех фотографирую. Каждая птица, как человек, она по-своему ведет себя с любого ракурса. У меня, например, много фото свиристелей. Я подкидываю ягодку и стараюсь запечатлеть момент, как птица ее ест. Это же красота! По крайней мере, для меня.

Мечтаю об Африке





Необычный ракурс Свято-Никольского храма Костаная

- Есть ли у нас в области конкурсы, где вы участвовали?

- Да, в прошлом году епархия проводила фотоконкурс на тему религии, я занял 3-е место. Сфотографировал Свято-Никольский храм со стороны пивзавода: купола и крест на фоне частного сектора. Приз так и не забрал (улыбается).

- Как вы думаете, современные смартфоны могут составлять конкуренцию фотоаппаратам?

- Если говорить о фотографировании птиц, то на телефон вы их максимум в зоопарке сможете сфотографировать. Но я не буду говорить, что что-то лучше или хуже. Каждому свое подходит.

- О чем мечтаете?

- Хотелось бы купить новое оборудование. Стараюсь копить, откладывать на это. Какие-то люди удивляются, что мы покупаем оборудование за миллионы, но, что поделаешь, у каждого свои тараканы в голове. Однозначно я буду приобретать оборудование марки Canon, мне оно больше нравится и подходит. Буду приобретать более профессиональные модели. Пока мне, конечно, и этого хватает, так как у меня некоммерческая съемка и снимаю я для себя.

Хочу побывать в Наурзуме, Торгае - там много птиц, но я там еще не снимал. А если глобально, мечтаю пофотографировать в Африке. Представьте, сколько там птиц и зверей!

Недавно был в Саратове, и там есть сойка. У нас я ее не видел. Она красивая.

А еще хотел бы съездить в Мурманскую область поснимать китов. Но для этого нужно специальное влагозащищенное оборудование.

Фото из личного архива