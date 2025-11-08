И вот оно, очередное межсезонье, когда летней рыбалки уже нет, а зимней еще нет. Рыболовы консервируют свои плавсредства, летние снасти, инспектируют зимние и, конечно же, вспоминают о самых приятных моментах прошедшего сезона. «НГ» попросила поделиться своих читателей-рыболовов о том, что их особенно впечатлило на рыбалках прошедшего лета.

Трофей плюс серебряная медаль

Одним из первых откликнулся костанаец Евгений КРАВЧЕНКО, патриот карповой ловли, который совместно с лисаковцем Владимиром РАКИТОЙ не только охотится за трофейным карпом, но и принимает участие в международных соревнованиях.

Прошедшее лето для Евгения Кравченко и Владимира Ракиты было удачным / Фото из личного архива

И вот что поведал Евгений:

- Карповый сезон 2025 года мы решили закрыть на международном турнире кубанского карпового рыболовно-спортивного клуба «Каневской» Краснодарского края. Своим ходом на машине, пройдя 2 600 км, мы добрались до одного из лучших карповых спортивных водоемов РФ. В турнире приняли участие более 30 команд со всей России, Белоруссии и Казахстана. Волей жребия нам достался 16-й сектор - синяя зона. Этот сектор считается одним из самых сложных на «Каневской». Турнир был рассчитан на 96 часов. Наш старт - в 8 утра. Звучит сигнал сирены, и вот долгожданный первый заброс удилищ! Начинаем активно кормить рыбу! А корма мы привезли с собой не менее 100 кг. Удивительно: карп не заставил себя долго ждать, так что мы одними из первых участников поймали рыбу в течение первых 15 минут! И уже к двенадцати часам дня на нашем счету было 6 очень увесистых рыбин. К вечернему протоколу первого дня мы сдали 11 карпов общим весом 81 кг. Средний вес карпа на водоеме «Каневской» - 7-8 кг. Но, правда, при этом мы находились в середине турнирной таблицы. На вторые сутки резко изменилась погода: к обеду нагрянул проливной дождь, который не прекращался более суток! Несмотря на все трудности, мы продолжали бороться, пытаясь улучшить результат, и перезабрасывали каждый час удилища. Но этого было недостаточно, чтобы рассчитывать на пьедестал в личном зачете. Не хватало удачи. И вот, наконец, только на третьи сутки к нам пришел долгожданный биг фиш! Борьба с ним продолжалась более получаса, но победа все-таки была за нами - выудили карпа весом 11 930 г. К вечеру четвертых суток мы уже обосновались в первой тройке командного зачета, но переживали: за ночь все могло измениться. Утро! Сигнал, финиш! У нас - 39 карпов общим весом 293 кг и 2-е командное место престижного международного турнира!

Да, соглашусь, прошедший летний сезон для lRON CARP стал более чем удачным. За лето команда была на пьедестале трижды! Что дальше? Конечно, подготовка и участие в новых соревнованиях карповиков. А еще… Еще у ребят есть идея создать в Костанайской области клуб любителей карповой ловли для проведения турниров, фестивалей, встреч, обмена информацией. Удачи тебе в новых состязаниях и задумках, «Железный карп»!

«Фантастика с адреналином и крепким словцом»

Так охарактеризовал свою самую памятную рыбалку прошедшего лета костанаец Владимир ШЕРЕПА:

- Началось все с того, что друзья привезли меня в такие места, где я отродясь не был. Аж на границу с Россией - за Пресногорьковку. Озеро Шашмурино - как с картины Левитана: огромная чаша воды, окруженная лесами. Красота! Но еще большая красота началась тогда, когда, пристроив лодку на четырехметровой глубине, у меня начались поклевки карпа буквально минут через 20 после прикармливания. А рыбины попадались - от 1,5 кг и больше. Но самый памятный момент, когда карп клюнул одновременно на удочку и донку. Я не знал, за что хвататься, и боялся, что мое крепкое словцо долетит до стана на берегу. А еще много «ласковых» слов было мной сказано в адрес подсака. В отсутствие своего я попросил снасть в аренду у приятеля. Подсак оказался с норовом. Его круг с сеткой балансировал на ручке и загибался в воде, так что подцепить им карпа удавалось только с помощью некоторых слов. Было «весело»! И все-таки за два дня той рыбалки выудил 18 карпов, а самый крупный потянул под 3 кг.

Всегда на двоих соображают

Это я о Дмитрии и Вячеславе КОНЮХОВЫХ. Отец и сын. На рыбалках они всегда вместе. Причем Слава рыбачит почти с пеленок. Они - продолжатели целой славной династии костанайских охотников и рыболовов. Наверное, нет в нашей области водоемов, где бы не рыбачили Конюховы. И, уверена, не было у них ни одной рыбалки без улова.

Все прошедшее лето Слава Конюхов ловил с отцом щуку на Койбагаре / Фото автора

Прошедшим летом Дмитрий и Слава упражнялись в ловле щуки на Койбагаре. Знаю, что все конюховские рыбалки - трудовые. Они не ленятся постоянно передвигаться по воде в поисках зубастой. Сейчас, когда у них появился целый надувной катер с мотором, они без устали все лето летали по щучьему Койбагару и без отдыха забрасывали спиннинг.

- Каждый раз наматывали почти по 50 км, - признался мне Конюхов-младший.

- И каждый раз летняя рыбалка здесь была удачной? - спрашиваю.

- Конечно, - улыбается парень.

- А удачная - это сколько щук? - не отстаю я.

- Ну, не меньше 20…

И я знаю, что это так, потому что не единожды мне удавалось созерцать конюховские уловы. И это не просто везение. Они знают о любой нашей рыбе все. Они ее понимают, чувствуют, улавливают настроение, учитывают капризы. Наверное, они и думают, как рыба. И та просто принимает их за своих.

Порыбачили на новых водоемах

Для нас же с Сабанеем удачный летний сезон - это не только отличные уловы, но и новые места рыбалок. Прошедшим летом наконец-то удалось впервые выбраться на щучий Койбагар, о чем я писала в «НГ». Но было и еще одно приятное открытие - уютный прудок в районе поселка Молокановка. Сюда мы попали в конце сентября, а потом весь теплый октябрь бабьего лета ловили золотистого карасика.

Глубины здесь нешуточные - под 4 м, дамбы нет, но берега крутые и довольно высокие - метра в полтора. Как образовалось это озерцо, мне непонятно. Но понятно, что в распутицу добраться сюда проблемно: полевую дорогу местами сдабривает солончак. Белые солевые пятна есть и на самом берегу. Но дорога накатанная, так народ ее хорошо освоил. В чем мы убедились воочию. Ездят сюда наши рыболовы за карасями и за раками. Крупного рака я здесь не видела, но мелкий в нашу контрольную мордушку попался. И не один. В этой же мордушке-разведчице через двое суток покоя под водой мы обнаружили живцового карасика трех видов: золотистого, серебристого и красного. Из чего напрашивался вывод о том, что при таком разнообразии должен в этом пруду быть и более крупный.

Но такой нам был не нужен - приехали сюда за живцом, зная, что на пике осени искать его надо на глубине. Так и случилось. Привязываем лодку к краю сухого тростника, прикармливаем участок воды на четырехметровой глубине, насаживаем на мелкий крючочек крохотный кусочек червячка, забрасываем удочки, ждем. Будет ли клев? Мы этого не знаем. А потому на душе беспокойно. Так всегда бывает, когда приезжаешь впервые на новый для себя водоем.

…В тот первый день рыбалки на молокановском пруду первую поклевку я увидела минут через 15 после заброса. От души отлегло: появилась надежда на клев. Так и случилось. За 4 часа рыбалки мы с Сабанеем в тот день надергали на две удочки около 80 карасиков. Причем клевал исключительно золотистый. И каково же было наше удивление, когда ближе к вечеру на мою удочку вдруг клюнул серебристый карась… размером аж в полторы ладони.