Когда в официальных сводках звучит фраза «поддержка детского творчества», хочется верить, что система действительно работает. На деле - сплошные барьеры, неработающие ссылки и чиновники, которые годами делают вид, что все в порядке.

Вы слышали про «государственный творческий заказ»? Нет - не о чем-то далеком. Это система, по которой государство выделяет деньги на кружки и секции для детей и юношества. Все вроде бы правильно: будущие художники, танцоры, музыканты… Но вот дойти до реальной поддержки - уже целый квест.

Официальная информационная система государственного творческого заказа

На практике это выглядит так: поставщик подал заявку - все оформлено, согласовано, проект достойный. Но потом начинается: ваучеров мало (по правилам распределения мест в системе ваучерного финансирования). Родители готовы привести ребенка, но либо бюрократия, либо технические «недоработки», либо просто мест нет - ваучер выдан другому. А деньги? Они выделены. Эффект? Почти нулевой.

Такие ошибки встречаются на всех этапах как у поставщиков, так и у родителей

Поставщики жалуются: «Да нам бы хоть заявки одобрили». Родители жалуются: «Вот кружок есть, преподаватель отличный, ребенок хочет, а регистрация закрыта». Все, как всегда: хотели как лучше - получилось как обычно.

Объявление в Instagram - и баста

В Костанайской области набор поставщиков для реализации государственного творческого заказа по обучению детей объявили… в Instagram. Да-да, не на сайте портала Damu Bala, не на сайте Министерства культуры и спорта, а в соцсети.

Подобных объявлений по Костанайской области не было. А те, что есть по другим регионам, не содержат информации о дате публикации объявления. То есть оператор может объявить о приеме заявок за 5 минут до начала. Либо вообще задним числом

Между тем президент Казахстана четко поручал публиковать официальную информацию исключительно на официальных ресурсах. Но, видимо, в управлении культуры акимата Костанайской области решили, что сторис - это и есть официальный источник.

Информация по другим регионам на портале Damu Bala появляется регулярно. Да, без указания даты публикации, но хотя бы появляется.

А в Костанае - тишина.

Ссылка не работает, оператор не знает

Ссылка на чат техподдержки в Telegram, указанная и на сайте Damu Bala, и в Instagram, не работает уже больше года. Чата просто не существует. Только через соседние области удалось найти актуальный контакт и подключиться к рабочей группе. И вот сюрприз: в управлении культуры признались, что не знали об этом… целый год.

Телеграм-канал для поставщиков не существует уже более года. О чем оператор по Костанайской области узнал только от автора статьи

А теперь вопрос: если даже простая ссылка годами не работает, можно ли говорить о «цифровой прозрачности» и равном доступе?

Тем временем «нужные люди» как-то узнают все заранее и проходят без ошибок. Совпадение? Вряд ли.

Оператор без обязанностей...

и с мутными полномочиями. Правила размещения государственного творческого заказа (приказ МКС РК № 122 от 28.04.2021 г.) вообще не содержат описания прав и обязанностей оператора.

Захотели сотрудники оператора - разъяснили кому-то что-то. Не захотели - не пояснили. Юридически спросить не с кого.

Попробуешь получить разъяснение в управлении - ответ один: «Правила утверждены приказом, мы не консультируем, чтобы не оказывать предпочтений».

В итоге круг замкнулся.

Портал без интеграции...

система без логики, контакты - для галочки. Портал Damu Bala не связан с государственными базами, что прямо противоречит вышеуказанным Правилам. Министерство культуры, по сути, приняло работу у оператора сайта, регулярно оплачивает его обслуживание, но сам ресурс не соответствует требованиям, установленным тем же министерством. Каждый документ приходится загружать вручную.

Это напрямую противоречит поручению президента РК: «Граждане не должны быть курьерами между ведомствами».

Но, похоже, Министерство культуры и спорта РК, как и управление культуры акимата Костанайской области, решили, что эти слова - не про них. Бумажная волокита живее всех живых.

На сайте портала указаны контакты некоего учреждения - «Дирекция по реализации государственного творческого заказа». Однако на их официальной странице прямо сказано: они работают только для города Астана. Почему к ним должны обращаться костанайцы или жители других регионов, загадка.

Контактов министерства нет. Горячей линии нет. А в управлении культуры привычно разводят руками и закатывают глаза в небо: «Это не к нам».

Методика без метода

Когда формализм подменяет здравый смысл.

Законодательная база, по идее, должна помогать. Есть Методика подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа (приказ МКС РК № 113 от 27 апреля 2021 года). Есть Правила размещения государственного творческого заказа (приказ № 122 от 28 апреля того же года).

На бумаге все выглядит стройно. Но стоит вчитаться - и половина практических вопросов остается без ответов.

Как должен выглядеть регламент кружка, неизвестно.

Что делать, если электронная система не интегрирована с базами дипломов или аренды помещений, тоже не определено.

И в этой неясности чиновники чувствуют себя как рыбы в воде. В очень мутной воде. Каждый трактует нормы по-своему. В одном регионе документ из eGov «действителен», в другом «не соответствует». В одном заявку принимают, в другом - отклоняют, потому что «название не совпадает с Методикой», хотя сама методика никаких требований к названиям не содержит.

Отказ по формальным основаниям стал универсальным инструментом: не требует доказательств, не нуждается в экспертизе - достаточно поставить галочку «не соответствует». Один поставщик выбыл, другой, «свой», остался.

При этом, в отличие от аналогичных государственных порталов (например, Kezekte), у поставщика нет возможности отозвать или доработать заявку - нет кнопки «на доработку», хоть в статусах заявок такая графа есть.

Так рождается внутренняя коррупция нового типа - без конвертов, но с произвольными трактовками.

Когда закон гибкий, а решение зависит от настроения конкретного исполнителя.

В праве это называется созданием административных барьеров - и именно они становятся питательной средой для кулуарных договоренностей, давления и ручного распределения бюджетных средств.

В итоге формализм превратился в фильтр, через который проходят не лучшие, а «нужные». Из-за надуманных придирок и неработающих инструментов многие поставщики даже не могут попасть в реестр.

А ведь это только первый шаг - впереди проверки, согласования, отчетность, ваучеры.

Тем временем чиновники годами делают вид, что не замечают очевидного. И пока дети теряют возможность учиться, а преподаватели - работать, бюджетные миллионы растворяются в отчетности, где все «выполнено в полном объеме».

Когда система учит всех, кроме детей

Но страдают не только поставщики. Родители, желающие записать ребенка в кружок, превращаются в охотников за ваучерами. Их количество строго ограничено - ведь финансирование «подушевое».

По данным акимата Костанайской области, на творческие кружки в 2025 году выделено около 1,3 миллиарда тенге (источник).

Если портал государственный, то почему услуги для поставщиков платные? Нет ли здесь двойного взимания оплаты: и от госоргана в рамках госзакупок, и от поставщиков?

Идея подушевого финансирования изначально была здравая: государство платит не учреждениям, а тем, кто реально работает с детьми. Но между идеей и реализацией - пропасть.

Правила писались без должной детализации и пилотных тестов, Методика не адаптировалась, а операторы не несут ответственности за последствия собственных ошибок. Система застряла между отчетами и реальностью.

Поставщики обивают пороги, доказывая, что их студии существуют, помещения есть, программы готовы, регламент соответствует.

А дети теряют время. Те, кто могли бы уже завтра прийти на первый урок, ждут, пока чиновник соизволит нажать кнопку «одобрено».

Родители же сидят на сайте Damu Bala, как на билетах в театр: «Слоты открылись - успел? Молодец. Не успел - жди до следующего года». И не важно, что рядом есть студия, готовая принять ребенка хоть сегодня - с преподавателем, материалами и помещением. Если система не выдала ваучер, ребенок не попадет в кружок. И деньги, предусмотренные в бюджете, останутся «в обороте» - освоенные на бумаге, но не в реальной жизни.

Вместо того чтобы искать сильные проекты, операторы заняты поиском «несостыковок». Вместо упрощения процедур - бесконечные «замечания» и «уточнения». Из года в год - те же проблемы, те же ошибки, те же люди, делающие вид, что ничего не происходит.

Послесловие

Государство говорит о поддержке творчества, но создает условия, в которых легче нарисовать картину маслом, чем пройти процедуру подачи заявки.

Пока чиновники осваивают бюджеты, родители ловят ваучеры, а преподаватели теряют терпение.

И если кто-то в этой истории действительно проявил творчество, то это точно не дети, а те, кто придумал такую систему.

Фото - скриншоты портала Damu Bala

Автор - юрист, занимающийся гражданскими делами, взаимодействием граждан и государственных органов