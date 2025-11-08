«НГ» открывает очередной сезон акции, в которой вы присылаете фото неизолированных участков теплотрасс и их адреса, а мы их публикуем и проверяем.

Трубы по ул. Штабная, 16 изолировали почти сразу после обращения в редакцию / Фото читательницы

Первыми в редакцию пришли фотографии труб по ул. Штабная, 16. Сотрудники КТЭК «одели» их почти сразу.

А вот участок теплотрассы возле дома № 9 «Б» на по ул. Джангильдина не изолирован с мая - с того момента, как трубу прорвало.

Ул. Джангильдина, 9 «Б». Как отмечает Петр Сухин, для тепловиков здесь на 10 минут работы / Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- Приехали где-то в мае, кусок трубы заменили, - поясняет житель дома Петр СУХИН, - а изоляцию эту как сорвали, так и оставили. Я звонил в тепловую компанию. Говорят, что много заявок. Да тут 10 минут работы!

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7 747 907 5792, по адресу ng@ng.kz.

Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!