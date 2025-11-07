Пресс-показ спектакля «Мой отец - Мыржакып Дулатов» прошел в Русском драматическом театре Костаная 4 ноября. Несложно догадаться по названию, что спектакль посвящен казахскому поэту и писателю, одному из лидеров правительства «Алаш Орды». Автор пьесы - главный режиссер театра Евгения Тикиджи-Хамбурьян. В театре отмечают, что основой спектакля стали биографические материалы.





Действие переносит зрителя в Соловецкий лагерь особого назначения. Мыржакып Дулатов, обвиненный советскими властями в национализме, скончался в тюремной камере 5 октября 1935 года. Его безымянные сокамерники обсуждают судьбу поэта и не решаются доложить о случившемся начальнику лагеря.

- Надо думать о том, как достойно его похоронить, - говорит один.

- Смешной ты человек, никак не хоронить! Побросают всех в яму, как собак, и забудут, - отвечает второй.

Герои рассказывают друг другу о том, как Мыржакып Дулатов не убежал из лагеря, когда у него была такая возможность, потому что переживал за жену и дочь. О том, как родственники "врагов народа" отдавали все имущество, лишь бы получить свидание с заключенными. О том, как жили люди, которым власть повесила это клеймо.

Показали и семью Дулатова. Дома его ждет дочь Гульнар, которая не понимает, почему отца забрали, и ждет его возвращения, как главный подарок на Новый год. Она рассказывает, как в родном ауле соседи отвернулись от них после ареста.





- Гульнаре в спектакле 13 лет, ребенок не понимает, что происходит - куда, зачем, почему, - рассказала "НГ" исполнительница роли дочери Любовь НОСАТЕНКО. - У любого маленького ребенка, если заберут родителей, я не думаю, что он будет спокойно спать. Гульнара близка мне по духу. Я понимаю, каким сильным человеком она стала со временем.

Актриса Гульмира КУЛЬБАЕВА играет жену поэта Ганижамал. На сцене она читает справку о смерти Дулатова с прочерками почти в каждой графе. А сокамерники просят начальника лагеря разрешения, чтобы они самостоятельно похоронили Мыржакыпа.





- Никто не плакал о нем, никто не поправил волосы на его лице, не было любящего сердца рядом с ним, никто не помолился за него, - говорит Ганижамал зрителю. - Не так должны уходить люди!

Мыржакыпа Дулатова позволят похоронить в отдельной могиле. Такая вот лагерная милость.

Его дочь Гульнар добьется реабилитации отца. В октябре 1992 года останки Миржакипа Дулатова были перевезены на родину и с почестями захоронены в ауле Бидайык Джангельдинского района Торгайской области.

В спектакле прямым текстом проговаривают, что «с 1921 по 1954 годы в Казахстане по статье 58 Уголовного кодекса было осуждено 100 000 человек, для 25 000 была принята высшая мера наказания - расстрел». Цифры не способны в полной мере передать весь ужас ситуации. Режиссеру удалось через трагедию Мыржакыпа и Ганижамал Дулатовых показать последствия жестоких репрессий советской власти.





- Евгения Тикиджи-Хамбурьян смогла показать, что она не только режиссер-постановщик, но и историк, - поделился впечатлениями от пьесы профессор КРУ Дмитрий ЛЕГКИЙ. - Тему обозначили кратко - СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). Про Соловки известно во всем мире, поэтому, казалось бы, трудно здесь что-то новое сказать. А она смогла это сделать. Через призму судьбы одного человека она показала трагедию всего народа. В спектакле не прозвучало, что Дулатова обвинили в национализе за то, что он элементарно выступил против смены алфавита с арабского на латиницу. Он выступал против того, чтобы в одночасье отрубить целый пласт культуры. В спектакле звучат стихи Дулатова, рассказана его биография, вставлены воспоминания дочери поэта. И как режиссер смогла все это совместить, перекинуть на современный язык... Все это создает впечатление.

Директор театра Юрий ИВЛЕВ обещает, что спектакль о Дулатове войдет в основной репертуар. А после премьеры артисты поедут с историей Дулатова на гастроли.





- Мы когда начали работать над пьесой, мы увидели, что мало материала о нем, - говорит Ивлев. - Есть сборники его стихов, есть биография. Поэтому наша задача - чтобы молодежь больше узнала об этом человеке. Кто такой Мыржакып Дулатов? Ну поэт, ну общественный деятель. А много его стихов читали? И мы хотели раскрыть его личность, за что он все-таки погиб и как это пережила его семья. Я думаю, что премьера будет не три дня, а дней десять. Потому что я вижу отзывы. Мы эту пьесу повезем по области, чтобы ее могла увидеть не только молодежь Костаная. И, конечно, этот спектакль войдет в гастрольную афишу. Мы его повезем по городам Казахстана. И если получится, то сделаем гастроли в Россию. Потому что россиянам это тоже близко, они все это тоже проходили. И не важно, какая там фамилия: казахская или русская. Мы говорим о том периоде времени, в котором жили наши прадеды.

Премьера пьесы «Мой отец - Мыржакып Дулатов» пройдет с 14 по 16 ноября.

Фото пресс-службы театра