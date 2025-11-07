С 1 января 2026 года налоговые органы Казахстана будут использовать косвенный метод для выявления скрытых доходов граждан, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Соответствующий приказ от 28 октября утвердил министр финансов Мади Такиев. Документ разработан в рамках нового Налогового кодекса и вступает в силу с 1 января 2026 года.

Что это значит для казахстанцев

Косвенный метод позволит налоговикам проверять доходы граждан через сопоставление расходов и имущества с задекларированными доходами. Если траты человека превышают официально указанные доходы, налоговая сможет определить реальный заработок на основе расходов, стоимости недвижимости, автомобилей и других активов.

В каких случаях применяется метод

Налоговики будут использовать косвенный метод в случаях:

если доходы в декларации меньше расходов на зарегистрированное имущество;

если гражданин нарушил правила учёта или утратил документы;

для физических лиц, фактически ведущих предпринимательскую деятельность, но официально не зарегистрированных как предприниматели.

Какие данные будут проверять

При оценке доходов налоговая будет анализировать:

движение средств на банковских счетах;

расходы на имущество, образование, медицину, страховку, ценные бумаги;

информацию о доходах и имуществе за рубежом;

налоговую отчётность и результаты проверок;

сведения от госорганов и иностранных компетентных структур.

"В случае если доходы физического лица, отражённые в налоговой отчетности, не соответствуют его расходам на личное потребление, в том числе на приобретение имущества, органы государственных доходов определяют доход и налог на основе произведённых им расходов с учётом доходов прошлых периодов", — говорится в документе.

Если у гражданина нет документов на имущество, налоговики будут использовать рыночную стоимость, определённую независимым оценщиком. Полученные данные будут использоваться при проверках и других формах контроля.

Контекст

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. В этой связи казахстанцы чаще интересуются особенностями налогового законодательства, "гуглят", что такое НДС, кто должен его платить, как встать на учёт по НДС и многое другое.

Ранее Министерство национальной экономики одобрило прогнозы социально-экономического развития Казахстана на 2026–2028 годы. Если верить документу, через три года казахстанцы будут зарабатывать заметно больше. Среднемесячная зарплата одного работника к 2028 году должна выйти на уровень 604 963 тенге. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составляет 423 133 тенге.