Налоговики будут по-новому выявлять доходы казахстанцев
С 1 января 2026 года налоговые органы Казахстана будут использовать косвенный метод для выявления скрытых доходов граждан, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Соответствующий приказ от 28 октября утвердил министр финансов Мади Такиев. Документ разработан в рамках нового Налогового кодекса и вступает в силу с 1 января 2026 года.
Что это значит для казахстанцев
Косвенный метод позволит налоговикам проверять доходы граждан через сопоставление расходов и имущества с задекларированными доходами. Если траты человека превышают официально указанные доходы, налоговая сможет определить реальный заработок на основе расходов, стоимости недвижимости, автомобилей и других активов.
В каких случаях применяется метод
Налоговики будут использовать косвенный метод в случаях:
- если доходы в декларации меньше расходов на зарегистрированное имущество;
- если гражданин нарушил правила учёта или утратил документы;
- для физических лиц, фактически ведущих предпринимательскую деятельность, но официально не зарегистрированных как предприниматели.
Какие данные будут проверять
При оценке доходов налоговая будет анализировать:
- движение средств на банковских счетах;
- расходы на имущество, образование, медицину, страховку, ценные бумаги;
- информацию о доходах и имуществе за рубежом;
- налоговую отчётность и результаты проверок;
- сведения от госорганов и иностранных компетентных структур.
"В случае если доходы физического лица, отражённые в налоговой отчетности, не соответствуют его расходам на личное потребление, в том числе на приобретение имущества, органы государственных доходов определяют доход и налог на основе произведённых им расходов с учётом доходов прошлых периодов", — говорится в документе.
Если у гражданина нет документов на имущество, налоговики будут использовать рыночную стоимость, определённую независимым оценщиком. Полученные данные будут использоваться при проверках и других формах контроля.
Контекст
С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. В этой связи казахстанцы чаще интересуются особенностями налогового законодательства, "гуглят", что такое НДС, кто должен его платить, как встать на учёт по НДС и многое другое.
Ранее Министерство национальной экономики одобрило прогнозы социально-экономического развития Казахстана на 2026–2028 годы. Если верить документу, через три года казахстанцы будут зарабатывать заметно больше. Среднемесячная зарплата одного работника к 2028 году должна выйти на уровень 604 963 тенге. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составляет 423 133 тенге.
