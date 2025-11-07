По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 8-9 ноября, на территории области ожидаются осадки, низовая метель, гололёд, на западе, севере и востоке – туман ночью и утром. В понедельник, 10 ноября, ночью будет идти снег, днём осадки в виде снега и дождя, кроме того, прогнозируются низовая метель и гололёд. На западе, севере и востоке в ночные и утренние часы вновь будет туман.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу – осадки, низовая метель, гололёд.

- В субботу, ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем термометры покажут +1…+6 °С. В воскресенье ночью вновь ожидаем -2…+3 °С, днём -2…+3 °С, на юге +5 °С. В понедельник ночью термометры покажут -2…-7 °С, днём 0…+5, на юге +8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 0…+2 °С, днём +4…+6 °С. В воскресенье: ночью 0…-2 °С, днём +1…+3 °С. В понедельник: ночью -2…-4 °С, днём +2…+4 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник на севере, юге и востоке отдельные порывы будут достигать скорости 23 м/с.