Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Новое сообщение - от жителя Костаная Юрия НАСАЛЬЧУКА:

Ул. Текстильщиков, 14 «А». Знака нет, а от разметки осталась полоска

- Так «выглядят» дорожная разметка и знак «Пешеходный переход» в районе ночного клуба «Дионис», ул. Текстильщиков, 14 «А».

На фотографии, которую прислал читатель, знака нет совсем, а от разметки осталась одна полоса.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП области о том, будут ли ведомства устанавливать знак и обновлять разметку, если этот переход санкционированный.

Ранее мы публиковали сообщение читателя о мешающих обзору водителей кустах перед пешеходным переходом с ул. Тауелсиздик на ул. Шаяхметова:

- Если ехать со стороны вокзала, пешеходы на данном участке из-за кустов совсем не видны, и получается, что выскакивают неожиданно.

На запрос «НГ» в департаменте полиции ответили:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции УП Костаная проведено обследование с выездом на данный участок. В адрес местных исполнительных органов направлено предписание № 421 от 16.10.2025 г. по кронированию деревьев (кустарников) на пересечении улиц Тауелсиздик - Шаяхметова.

В отделе ЖКХ сообщили, что выполнили предписание в полном объеме.

Фото Юрия НАСАЛЬЧУКА

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.