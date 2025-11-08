В Казахстане вводятся новые полномочия для сельских акимов, что позволит повысить их самостоятельность и эффективность. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков на заседании Общественной палаты при Мажилисе.

В рамках законопроекта предлагается внести изменения в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении».

Как отметил Бауыржан Омарбеков, предлагаются следующие меры:

предоставить акиму право нанимать работников в рамках трудового договора по установленной системе оплаты труда гражданских служащих;

разрешить приобретение специальной техники или сельхозтехники с правом предоставления платных услуг населению;

расширить полномочия акимов и их аппаратов по мониторингу уличной торговли, благоустройству общественных мест, контролю за использованием детских игровых площадок и другое.

Если привести конкретный пример таких полномочий, акимам будет предоставлена возможность обеспечить необходимый штат специалистов, таких как механизаторы, электрики и юристы.

Вице-министр также отметил, что в мажилисе продолжается работа по совершенствованию избирательных процессов, включая проведение разъяснительных кампаний и деятельность территориальных избирательных комиссий. При этом, по его словам, остаются проблемные вопросы, в частности — отсутствие четких механизмов и ответственности за исполнение предвыборных обещаний акимов.

— Важно, чтобы предвыборные обещания акимов соответствовали их полномочиям и возможностям бюджетов третьего и четвертого уровней. Нельзя допускать ситуации, когда акимы дают обещания, выходящие за рамки их компетенции, а затем не могут их выполнить, — подчеркнул Омарбеков.

В этой связи предлагается утвердить единый регламент подготовки предвыборных программ, который будет учитывать реальные финансовые и административные возможности, а также включать конкретные, измеримые и достижимые цели.

Кроме того, планируется, чтобы план развития сельского округа формировался на основе предвыборной программы избранного акима. После выборов документ будет утверждаться на собрании местного сообщества и, при необходимости, станет основой для корректировки районного плана развития. Такой подход позволит обеспечить преемственность в работе и укрепить доверие граждан к институту выборов.

Отдельное внимание уделено перераспределению функций акимов сельских округов. По словам вице-министра, от самих акимов нередко поступают жалобы на избыточность отдельных обязанностей. Например, при выявлении бесхозного скота аким должен установить владельца, составить фотоотчет, провести проверку и оформить протокол — все это входит в его компетенцию согласно статье 633. Сейчас ведется анализ, какие функции можно оптимизировать или передать другим структурам.

Также обсуждается вопрос укрепления бюджета четвертого уровня. На сегодняшний день в него поступают восемь видов налогов. С 2018 года объем таких бюджетов вырос в 3,5 раза, достигнув 112,2 млрд тенге, при этом уровень самообеспечения составил 29,5%.

— Динамика положительная, но останавливаться нельзя, — отметил Омарбеков.

Среди предлагаемых мер — увеличение доли налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляемой в местные бюджеты, а также передача части поступлений от платы за использование водных ресурсов, лицензионных сборов и разрешений на отдельные виды деятельности. Реализация этих инициатив позволит увеличить доходы бюджетов четвертого уровня почти в 2,5 раза — до 350 млрд тенге.

Спикер подчеркнул, что в Казахстане с 2021 года реализуется процесс избрания акимов сел и сельских округов. На сегодняшний день уже избраны около 3,5 тысячи акимов. Следующим этапом стали выборы акимов районов и городов областного значения — на данный момент прошли выборы 48 районных акимов и акимов четырех городов областного значения.

Ранее Бауыржан Омарбеков рассказал о планах по передаче части дополнительных налогов и платежей в бюджеты четвертого уровня.