Про этот вариант тыквенного супа я, как по звонку, вспоминаю в первые промозглые осенние дни. Когда легкомысленно вылетел на улицу в тонкой куртке, а там дождь со снегом и близкий мороз чувствуется. Для профилактики надо себе срочно что-нибудь организовать с имбирем и перцем.

Острый тыквенный суп - это вкусно и к тому же красиво

Самый простой вариант - горячий суп со специями. Поздней осенью тыквы дома в избытке. А для супа-пюре даже бульона не требуется.

Чистим тыкву, режем на мелкие кубики. Если для вас вопрос сытности блюда не на последнем месте, тогда потребуется молоко или сливки.

В такой суп можно добавить моркови (я не кладу), репчатого лука (кладу всегда), чуток картошки, несколько ломтиков цветной капусты. Но это опционально. У меня базовый набор куда скромнее

На сливочном/растительном масле или на их смеси слегка обжариваем тыкву и лук, присаливаем, добавляем воды, начинаем тушить на медленном огне. Периодически приоткрываем крышку и кладем к этой парочке звездочку бадьяна, пару ломтиков имбиря, красного острого перца. Я обычно молотый заменяю кусочком сушеного стручка. Остроту отдает, потом вынимаю. Имбирь можно класть тертый, но я тушу его вместе с овощами ломтиками, которые потом убираю.

Имбирь и перец - главные согревающие ингредиенты, без них эта азиатская версия тыквенного супа быть не может. Остальной набор специй - по вашему вкусу. С тыквой очень хороши, например, корица и гвоздика.

Когда овощи совершенно размягчатся, а специи будут вынуты, в суп можно добавить воды, молока или сливок и превратить его в пюре блендером. Я обхожусь водой, а в тарелку кладу хорошую ложку сметаны, она и остроту блюда сглаживает, если с нею переборщите. Можно посыпать суп любыми поджаренными семечками. Я добавляю измельченные орехи. Ну и, конечно, чесночные гренки будут в тему.

Ингредиенты

На 200 г тыквы - 1 средняя луковица, 1 звездочка бадьяна, 0,5 ч. л. красного острого перца, 2 ломтика имбиря (20-25 г), 30 г сливочного масла (или смеси с растительным), щепотка соли, 1 стакан воды для тушения, 1-2 ст. воды или молока для достижения нужной консистенции.

