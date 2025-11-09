Какие районы Костаная будут оставаться без электричества на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 10 по 12 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.
ТП–612 (работы на ТП)
10 и 11 ноября с 10:00 до 20:00
Детский сад № 7, парикмахерская «Гаити», магазины «Алуа», «Миа», «Браво», «Хозтовары», OIL-центр по пр. Абая, 60/1, СТО по ул. Маяковского, 104/6.
Спальный сектор: пр. Абая, 52, 54, 54 "А", ул. Джамбула, 89/3.
Частный сектор: ул. Джамбула, 80, 72/3-72/8, 76/4, 78/4, пр. Абая, 44-48, 56-60.
ж/м п. Киевский и промзона (работы на ВЛ)
10 ноября с 10:00 до 12:00
ИП Ким, ТОО «Эталон-Авто», ГЭК – Электрон, ТОО «Форум», ТОО «Автостиль», ИП Пугачев, АЗС Гелиос № 8, ИП ремизов, ИП Боровинских, ИП Моисеева, ИП Цуроева, ТОО «Транс сервис КСТ», ИП Вельчинский, магазин «У Веры», «Баркат», «Хороший».
Весь частный сектор п. Киевский
ТП–Школа (работы на ВЛ)
10 ноября с 14:00 до 16:00
ТОО «ТрансГазМетан» по ул. Узкоколейная, 35.
Частный сектор: ул. Узкоколейная, 3-29, 13/1, 14/1, 14/2, 16/5, 21/1, 21/2, ул. Титова, 21.
ТП–Горжилстрой (работы на ТП)
12 ноября с 10:00 до 19:00
АЗС «Гелиос», школа-сад «Уникум», детский сад «Солнышко», ГЭК "Экспресс", магазин «Пятачок», ТОО «Световит».
Частный сектор: ул. Б. Рубинштейна, 40-72, 64/2-64/9, ул. Павлова, 162-177, ул. Бородина, 63-83, ул. Гоголя, 169-177.
