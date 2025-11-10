Казахстанцам могут расширить возможности использования пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Соответствующий проект приказа разработало Министерство промышленности и строительства, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Министерство разработало проект приказа, который до 21 ноября будет доступен для обсуждения на портале "Открытые НПА".

Проект предусматривает расширение возможностей использования пенсионных накоплений. В частности, предлагается разрешить направлять их на:

погашение основного долга по ипотечному жилищному займу;

снижение ежемесячного платежа;

сокращение срока кредита.

Как говорится в документе, обновления связаны с новой редакцией Налогового кодекса, согласно которой резиденты Казахстана освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ.

В министерстве подчеркивают, что цель изменений — сделать процесс использования единовременных пенсионных выплат более эффективным и удобным, а также предоставить гражданам дополнительные инструменты для улучшения жилищных условий в рамках действующего законодательства.

Контекст

В конце октября в Отбасы банке сообщили, что в Казахстане могут ограничить продажу жилья, купленного на пенсионные. Поводом для этого послужили выявленные Агентством по финансовому мониторингу подозрительные схемы досрочного снятия пенсионных под предлогом приобретения недвижимости. В частности, при полном выкупе недвижимости с использованием ЕПВ разные покупатели многократно приобретали одну и ту же квартиру.

Чтобы предотвратить возможные злоупотребления, Отбасы банк направил в Министерство промышленности и строительства предложение внести изменения в действующие правила. В частности, банк предложил ограничить последующую продажу жилья, купленного на ЕПВ, на срок до пяти лет.

Позже в Отбасы банке сообщили, что их предложение не поддержали.