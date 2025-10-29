В Казахстане могут ограничить использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на покупку жилья. Поводом послужили выявленные Агентством по финансовому мониторингу подозрительные схемы досрочного снятия пенсионных под предлогом приобретения недвижимости, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщили в пресс-службе Отбасы банка в ответ на официальный запрос редакции, аналитика ЕПВ показала, что при полном выкупе недвижимости с использованием пенсионных средств разные покупатели многократно приобретали одну и ту же квартиру.

"Прямого нарушения закона здесь нет и в действующих правилах использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий отсутствует ограничение по данному вопросу. Однако это создает риск нецелевого использования пенсионных средств и искажает реальную статистику цен на жильё, искусственно завышая их", — пояснили в банке.

Чтобы предотвратить возможные злоупотребления, "Отбасы банк" направил в Министерство промышленности и строительства предложение внести изменения в действующие правила. В частности, банк предлагает ограничить последующую продажу жилья, купленного на ЕПВ, на срок до пяти лет.

"Проще говоря, если казахстанец приобрёл квартиру с помощью пенсионных накоплений, то в течение 5 лет он не сможет её продать. Это поможет исключить спекулятивные сделки и защитить целевое использование пенсионных излишков", — отметили в организации.

При этом в банке подчеркнули, что вопрос находится на рассмотрении и окончательное решение пока не принято. Закон прямо определяет, в каких случаях возможно наложение обременений на недвижимость, и жильё, купленное с использованием ЕПВ, к ним не относится.

"Вопрос о полном запрете на досрочное снятие пенсионных излишков из ЕНПФ для покупки жилья на повестке сегодня не стоит", — добавили в пресс-службе банка.