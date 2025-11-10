Как можно повторно использовать старый асфальт, изучают в Казахстане
Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт начал разрабатывать технологию регенерации дорожного покрытия, сообщила пресс-служба НИИ. Работы ведут по гранту, полученному по итогам конкурса научно-технических проектов, передает Informburo.kz.
"Инновационный омолаживающий состав позволит восстанавливать и повторно использовать старый асфальтобетон в верхних слоях дорожных покрытий. Применение технологии позволит значительно сократить объём строительных отходов, уменьшить энергопотребление и снизить выбросы углекислого газа при производстве асфальта", – рассказали в институте.
Работы ведут по гранту, полученному по итогам конкурса научно-технических проектов на 2025–2027 годы. Отмечается, что реализация проекта позволит разработать экологически чистый отечественный состав, адаптированный к климатическим и эксплуатационным условиям Казахстана.
