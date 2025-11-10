Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку в 20 млн тенге суд назначил наказание в виде 4,5 лет в колонии. Родственники осужденного просили назначить штраф и готовы были выплатить 500 млн тенге. А вы за какое наказание? Нельзя позволить откупиться. Можно было и более суровый срок дать.

Надо ввести смертную казнь, как в Китае, или руки отрубать, тогда будет толк.

Лучше бы он штраф оплатил. Тюрьма ему не поможет, а для государства польза.

Наказывать строже нужно не только коррупционеров, но и их начальников.

