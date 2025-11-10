В областной библиотеке им. Л. Толстого в рамках месячника «Белая трость» прошли необычные состязания – «Игровое противостояние». На протяжении дня в воскресенье, 9 ноября, представители КОС, мужчины и женщины, состязались в трех видах: тогыз-кумалаке, шахматах и шашках.

Награждались только победители в своих номинациях.

Победитель турнира в шахматах Василий Урожай (слева) и Сейткан Фазылханов

У мужчин в шахматах победителем стал Василий Урожай, наиболее активно тренирующийся у Валерия Николаева. У женщин первой была Татьяна Ланговая.

Победитель в шашках Петр Самойлов (слева) и Зулкарнай Назаров

В шашках победил «тотальник» (незрячий. играющий только на ощупь) Петр Самойлов.

За доской Софья Ершова (слева) и Амиля Глазун

Среди женщин победила Софья Ершова. Уместно добавить, что уже в другом турнире, отборочном среди КОС по шахматам, первой стала опять-таки она.

В тогыз-кумалак играют Вячеслав Тупицын (слева) и Жаксыбай Есенжулов

В тогыз-кумалаке первыми были супруги Вячеслав и Людмила Тупицыны.

Автор - судья соревнований