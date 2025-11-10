«Игровое противостояние» про трем видам спорта организовали для участников акции «Белая трость» в Костанае
Юрий БОНДАРЕНКО
В областной библиотеке им. Л. Толстого в рамках месячника «Белая трость» прошли необычные состязания – «Игровое противостояние». На протяжении дня в воскресенье, 9 ноября, представители КОС, мужчины и женщины, состязались в трех видах: тогыз-кумалаке, шахматах и шашках.
Награждались только победители в своих номинациях.
Победитель турнира в шахматах Василий Урожай (слева) и Сейткан Фазылханов
У мужчин в шахматах победителем стал Василий Урожай, наиболее активно тренирующийся у Валерия Николаева. У женщин первой была Татьяна Ланговая.
Победитель в шашках Петр Самойлов (слева) и Зулкарнай Назаров
В шашках победил «тотальник» (незрячий. играющий только на ощупь) Петр Самойлов.
За доской Софья Ершова (слева) и Амиля Глазун
Среди женщин победила Софья Ершова. Уместно добавить, что уже в другом турнире, отборочном среди КОС по шахматам, первой стала опять-таки она.
В тогыз-кумалак играют Вячеслав Тупицын (слева) и Жаксыбай Есенжулов
В тогыз-кумалаке первыми были супруги Вячеслав и Людмила Тупицыны.
Автор - судья соревнований
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.