В Казахстане утвердили правила оказания услуг связи. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра искусственного интеллекта и цифрового развития, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

порядок блокировки подозрительных номеров. Согласно новой редакции правил , они регулируют оформление номеров на физических лиц, борьбу с телефонным мошенничеством, а также

Чьи номера и как будут блокировать

Согласно новым правилам, сотовые операторы обязаны использовать системы защиты от мошенничества (антифрод-системы). Они будут сотрудничать с антифрод-центром Национального банка, обмениваясь данными. Если оператор выявит подозрительные звонки или SMS, он передаст данные о владельце номера (ФИО, ИИН, номер телефона) в антифрод-центр.

Справка. Антифрод-система — это автоматизированная система для выявления и предотвращения мошеннических операций, например, в финансовой сфере. Она оценивает транзакции и другие события (например, действия пользователей в онлайн-сервисах) по разным правилам, фильтрам и спискам, чтобы выявить подозрительную активность. Цель антифрод-системы — защитить средства клиентов и бизнес от финансовых и репутационных убытков.

Если от абонентов или антифрод-центра поступят жалобы, оператор обязан проверить номер в течение двух рабочих дней. При подтверждении подозрений о том, что с использованием номера велись мошеннические действия, оператор временно блокирует его и сообщает об этом в антифрод-центр. В случае, если информация о мошенничестве не подтвердится, оператор должен в течение двух дней уведомить об этом Нацбанк.

Другие новшества

Также в правилах оказания услуг связи указаны следующие новшества:

один человек может оформить до 10 мобильных номеров — для личного или семейного использования;

— для личного или семейного использования; если нужно больше 10 номеров (например, для бизнеса или устройств "умного дома"), нужно подать заявление с объяснением причин и перечнем устройств, где будут использоваться эти SIM-карты;

и перечнем устройств, где будут использоваться эти SIM-карты; оператор может отказать, если причины неубедительны, но после исправления можно подать заявление снова.

Новые правила вступят в силу через 10 дней после первого официального опубликования, то есть 18 ноября.

Напомним: о планах ввести такое ограничение в октябре прошлого года сообщал тогда ещё вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек. Речь также шла о 10 SIM-картах в одни руки.



Также ранее "НГ" сообщала, что в Костанайской области полицейские недавно задержали мужчин, сдававших в аренду sim-карты.