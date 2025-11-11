Мобильные номера казахстанцев будут блокировать: причины и условия
В Казахстане утвердили правила оказания услуг связи. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра искусственного интеллекта и цифрового развития, передаёт Tengrinews.kz.
Чьи номера и как будут блокировать
Согласно новым правилам, сотовые операторы обязаны использовать системы защиты от мошенничества (антифрод-системы). Они будут сотрудничать с антифрод-центром Национального банка, обмениваясь данными. Если оператор выявит подозрительные звонки или SMS, он передаст данные о владельце номера (ФИО, ИИН, номер телефона) в антифрод-центр.
Если от абонентов или антифрод-центра поступят жалобы, оператор обязан проверить номер в течение двух рабочих дней. При подтверждении подозрений о том, что с использованием номера велись мошеннические действия, оператор временно блокирует его и сообщает об этом в антифрод-центр. В случае, если информация о мошенничестве не подтвердится, оператор должен в течение двух дней уведомить об этом Нацбанк.
Другие новшества
Также в правилах оказания услуг связи указаны следующие новшества:
- один человек может оформить до 10 мобильных номеров — для личного или семейного использования;
- если нужно больше 10 номеров (например, для бизнеса или устройств "умного дома"), нужно подать заявление с объяснением причин и перечнем устройств, где будут использоваться эти SIM-карты;
- оператор может отказать, если причины неубедительны, но после исправления можно подать заявление снова.
Новые правила вступят в силу через 10 дней после первого официального опубликования, то есть 18 ноября.
Напомним: о планах ввести такое ограничение в октябре прошлого года сообщал тогда ещё вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек. Речь также шла о 10 SIM-картах в одни руки.
Также ранее "НГ" сообщала, что в Костанайской области полицейские недавно задержали мужчин, сдававших в аренду sim-карты.
