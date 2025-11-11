Жителей села Щербаково и Качара задержали сотрудники управления по противодействию киберпреступности. Подростки 13 и 14 лет решили «подработать» в интернете и таким образом помогли мошенникам заработать миллионы тенге на доверчивых гражданах.

- По просьбе неизвестных они активировали десятки SIM-карт и передавали их в пользование третьим лицам. Эти номера мошенники использовали для создания аккаунтов в мессенджерах и обмана жителей региона, - рассказали подробности в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области. - Через фейковые аккаунты злоумышленники действовали по знакомым сценариям - рассылали сообщения вроде «Поверка счётчиков» или «Вам пришла посылка». Так им удалось обмануть граждан на сумму около 8 млн тенге.

По факту мошенничества возбуждено два уголовных дела: одно в Щербаково, другое в Качаре. Полицейские изъяли телефоны и SIM-карты, подростки признали свою причастность к преступлениям. Сейчас устанавливаются все участники схемы.

Кроме того, выяснилось, что по аналогичному принципу действовали ещё пятеро школьников из Щербаково. Проводятся разбирательства, их действиям будет дана правовая оценка.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО